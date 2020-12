Tänavu on Haapsalus vaid kaks jõulukontserti

Kui tavaliselt on detsembris palju jõulukontserte, siis tänavu on neid Haapsalus tulemas kaks – Paul Neitsov esineb Haapsalu kultuurikeskuses ja Arsise kellade ansamblid toomkirikus.

Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on tulemas ka üks džässiklubi kontsert, kuigi esinema pidanud Karmen Rõivassepp Quarteti asemel astub üles Kelli Uustani trio. Seni on kultuurimajja plaanitud kontserdid ära jäänud vaid siis, kui esineja on haigestunud või olnud lähikontaktne.

Küll jäävad tänavu ära traditsioonilised huviringide ja kooride aastalõpukontserdid. Selle põhjus on Murumäe sõnul ikkagi viirus. „Loomulikult on kontserte vähe, aga tundub, et neid lükatakse pigem edasi turvalisemasse aega,” ütles ta.

Murumägi lisas, et nii kaua, kui on lubatud, kontserdid toimuvad, nagu ka teatrietendused ja kinoseansid.