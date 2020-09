Terviseamet: nakatunute suure arvu taga on haigena tööl käivad inimesed

Laupäeval kerkis ööpäeva jooksul tuvastatud koroonahaigete arv Eestis 61, terviseameti juhi Mari-Anne Härma sõnul on põhjust olla mures, sest puhangu taga on haigena tööl käivad inimesed, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

“Murelikuks teebki see, et on meil trend, et just haigussümptomitega inimesed lähevad tööle, peavad seda mingiks kergeks viiruseks, tatitõveks ja lähevad tööle. See on hetkel saanud probleemiks eriti just Tallinnas,” ütles Härma.

“Tihti me ei tea, kellega me oleme kokku puutunud ja siin ma soovitan kasutada Hoia äppi. Mida rohkem me seda alla laeme, seda rohkem on sellest kasu varajases staadiumis lähikontaktsete kindlaks tegemisel,” ütles terviseameti juht.

