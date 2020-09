Läänemaa keskraamatukogu saab laenutuskapi

Kevadine viiruse põhjustatud seisak näitas, et inimesed soovisid eriolukorra ajal raamatuid lugeda, aga kontaktivaba laenutust oli väga keeruline organiseerida. Soetatav raamatulaenutuskapp lahendab selle probleemi, ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

Pakiautomaadi põhimõttel töötav raamatulaenutuskapp Cleveron 351 on firma Cleveron AS üks variant pakiautomaatidest. See kohendati raamatukogule sobilikuks Lääne maakonna keskraamatukogu ettepanekul.

Raamatukogu jaoks valmistatud kappi eristab see, et tavalisel pakiautomaadi kapil on erineva suurusega sahtlid, kuid raamatukogu vajab lugejatele raamatute ja perioodika laenutamiseks väiksemaid ja ühesuuruseid pakikohti.

“Haapsallu ostame Cleveron 351 peamooduli, mis koosneb 23-st kapikohast ja koodipaneelist. Lugeja saab laenutatud teavikud kätte ööpäev läbi, sest lugejale saadetakse SMS-i teel PIN-kood, mis avab kapi,” selgitas Parbus.

Lääne maakonna keskraamatukogu pakub raamatulaenutuskapi teenust kõigile täiskasvanutele, kes on end raamatukogu lugejaks registreerinud. Koju saab laenutada ka lastekirjandust, mis asub lasteosakonnas.

“Lapsevanem saab raamatuid laenutada ka oma lapsele, pakk pannakse kappi ja PIN-kood saadetakse lapsevanemale,” selgitas Parbus.

Raamatute tagastamiseks saab viia need Haapsalu kultuurikeskuse juures asuvasse raamatutagastuskasti laetusssaali akende juures.

Paigaldus ja kapi testimine toimub oktoobri keskpaigas.

Raamatulaenutuskapp pannakse raamatutagastuskapi kõrvale.