Helir-Valdor Seeder: EKRE on Isamaa kõrval poliitiline mudilane

Isamaa esimees Helir-Valdor Seedri sõnul on Eesti vanim erakond järjepidevalt ajanud kristlikest väärtustest lähtuvat poliitikat, mida EKRE madalstiilne poliitkultuur pole vääranud.

Kui Parempoolsed oma manifesti avaldasid, siis toetasite neid, aga enam mitte. Miks?

See on legend, mida ajakirjandus visalt levitab ja mida ma iga kord ümber lükkan. Ma olen kogu aeg olnud ühel seisukohal. Parempoolsete sünd on kaudselt ka minu tegevuse tulemus, sest suvel hakkasin ärgitama erakonna liikmeid olema aktiivsed. Selle tulemusena on kahe uue erakonnasisese ühenduse tekkimine alguse saanud.

Mis on teine erakonnasisene ühendus?

Perede ühendus, mille asutamiskoosolek toimub 19. septembril.

Parempoolsed olid valmis avalikkuse ette tulema juba kevadel, kuid koroonakriis takistas seda.

Võibolla küll, jah. Mind ei ole kutsutud Parempoolsetesse. Minul on küsimusi, et mis on Parempoolsete eesmärgid. Sellest ma ei ole aru saanud.

Mis Parempoolete manifestis on teile vastuvõetamatu?

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!