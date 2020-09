On aeg jälgida suitsupääsukeste rännet

Suitsupääsukeste ränne on täies hoos ja seda saab jälgida Haapsalus Tagalahel, Saunja lahel või mõnel muul roostunud veekogul, kuhu rändel pääsukesed tulevad ööseks puhkama.

„Saunja lahel on nähtud korraga 10 000-15 000 pääsukest,” ütles ornitoloog Tarvo Valker. Parim aeg rändel suitsupääsukesi jälgida on tund enne loojangut. Kõva sädina saatel laskuvad pääsukesed pillirookõrtele ja puhkavad seal enne edasilendu. Tõenäoliselt põhineb just sellel Aristotelese väide, et pääsukesed talvituvad mudas – õhtul veekogudel nähtud linnud olid hommikuks jäljetult kadunud.

Viimaseid suitsupääsukesi võib näha veel oktoobriski, rände kõrgaeg on Valkeri sõnul siiki praegu.

Linnuvaatlejad on täheldanud, et tänavune suvi oli suitsupääsukestele erakordselt hea – koorus mitu pesakonda ja hiliseid poegi on rohkem kui kunagi varem. Pesitsemine ise algas hiljem, sest mai oli jahe.