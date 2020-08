Haapsalu kaasavasse eelarvesse on tehtud vaid kaks ettepanekut

Järgmise aasta Haapsalu kaasava eelarve kaks ettepanekut puudutavad teemat, mis jätkuvalt inimestel kõige rohkem hinge peal on – teed ja kõnniteed.

Nii on Haapsalu linnavalitsus saanud ettepaneku, et asfaltiga tuleks katta tee Uuemõisast Valgevälja ristini. „See töötaks osaliselt ka Haapsalust ümbersõiduna, juhul kui tahetakse näiteks linnas sees teha ulatuslikke teetöid,“ selgitas ettepaneku tegija.

Teiseks on tulnud ettepanek rajada Männiku teele alates Asuküla peakraavist, kus olemasolev kõnnitee ära lõppeb, kuni Aida tänava ristini kõnnitee. Lõigu pikkuseks on umbes 400 meetrit.

„Talvisel ajal, kui teeserva on lükatud lumevallid, on jalakäiad sunnitud seal kõndima sõiduteel. Kõnnitee ei pea olema kõige kallim asfalteeritud või kividega laotud variant, piisab ka killustikpõhjale rajatud paekivisõelmetest teest,“ kirjutab ettepaneku tegija.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus nentis, et esimene ettepanek läheb kindlasti üle eelarve piiri. „Teine ettepanek on täitsa mõistlik ja selle maksumus on tõenäoliselt isegi väiksem kui 20 000 eurot,“ ütles Parbus.

Tehtud ettepanekutega saab tutvuda ja neid ka ise teha Haapsalu linnavalitsuse kodulehel VOLIS keskkonnas siin.

Ettepanekuid Haapsalu 2021. aasta kaasava eelarve jaoks saab esitada kuni 20. septembrini.

Kaasava eelarve ettepanekute tegemine on käesoleval aastal jagatud kahe piirkonna vahel.

Esimene piirkond on Haapsalu linnaline piirkond koos Uuemõisa ja Paralepaga (ettepanekud kuni 20 000 eurot).

Teine piirkond hõlmab endas endist Ridala valda (ettepanekud kuni 10 000 eurot)

Kaasava eelarve suurus Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatava linnaeelarve koosseisus on 30 000 eurot.