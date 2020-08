Pehme talv andis rekordilise taliviljasaagi

Juuli keskel alanud taliviljalõikus on toonud põllumeestele kohati lausa rekordilise saagi. Mõnevõrra kehvemana paistva suvivilja küpsemiseks loodetakse nüüd kuiva ilma.

„Põllumeestel on tavaliselt suvitajatega vastupidised soovid, aga nüüd talinisu küpsemiseks on vaja kuiva ja päikest,” sõnas Linnamäel tegutsev põllumees Arne Tamm. Linnamäel on esimesed lõikusnädalad andnud rekordilise saagi. Kui tavalisel heal aastal on Tamme põldude taliodra saagikus 4–5 tonni hektari kohta, siis tänavu oli see peaaegu 8 tonni.

