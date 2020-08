Galerii: Valge Daami rüütliturniir nõretas adrenaliinist ja kuumusest

Laupäeval oli Valge Daami aja üks atraktiivsemaid vaatemänge keskaegne mõõgavõitlus, mis naelutas publiku tundideks võitlusringi äärde. Pealtvaatajaid oli väikestest põnnidest kuni hallpeadeni, kõik lummatult jälgimas vaatemängu, mida lõõskavas päikse käes pakkusid täisturvises rüütlid.

Mõõgavõitleja varustus kaalub paarikümne kilo ringis, kus rõngassärgi või plaatturvise all on omakorda veel korralik polsterdus, mida võib võrrelda mitme vatijopega. Lisaks veel samal moel polsterdatud kiiver. Kõik selleks, et üksteist viga saamata materdata saaks.

Kui publik otsis kohta puude varjus, et palaval päeval ennast võimalikult mugavalt tunda, siis Eesti ja Läti soost mõõgavõitlejad andsid kuumust trotsides neli tundi kestnud vaatemängu. Millist vastupidavust see nõuab, võib vaid ette kujutada.

Keskaegne mõõgavõitlus ei ole šõu, vaid spordiala, mida harrastatakse kogu maailmas.

Eilse turniiri korraldas Tartus tegutsev Mõõgavõitlusselts.

Fotod: Lemmi Kann