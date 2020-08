Pöial-Liisi kohvik: väljast väike, sisult suur

Haapsalu promenaadi suvekohvik sai endale uued rentnikud, kes on pealtnäha väikesesse majja suurt sisu loomas ja kavatsevad kohta lahti hoida aasta ringi.

Kohvikupidajateks said Viljar Paas ja Annika Randlo läbi Haapsalu linnavalitsuse korraldatud enampakkumise. Tahtjaid oli kolm, OÜ Pöial-Liisi võitis ja sõlmis linnavalitsusega kuueks aastaks rendilepingu.

„Annika oli kohvikupidamisest väga huvitatud – ta unistas sellisest kohvikust, kus lapsed saaksid ka olla ja tegutseda. Võtsime võimalusest kinni ja otsustasime proovida. Julge pealehakkamine on alati pool võitu,” ütles Viljar Paas.

Värskete kohvikupidajate eesmärk on aga midagi palju enamat kui vaid suvehooajal limonaadi ja jäätise müümine. „Me tahame ikka aasta ringi avatud olla,” märkis Randlo. Et see võimalikuks saaks, tuli majas teha kapitaalne remont. „Veebruaris hakkasime pihta,” ütles Paas.

Asi võeti ette nii põhjalikult, et kisti maja seinad seestpoolt paljaks, soojustati hoone ära nagu kord ja kohus ning varustati õhksoojuspumbaga. Kui enne pidi tualetti pääsemiseks kohvikust välja, maja nurga taha minema, siis nüüd pääseb sinna, kus ka kuningad jalad käivad, otse kohvikutoast.

„Ega siin ju enne mingit kööki ka polnud – selle ehitasime ja sisustasime ise,” märkis Paas.

Ka osa mööblist on kohvikupidajate käe alt läbi käinud – lauad on eeskujulik näide taaskasutusest. „Viljar on kuldsete kätega,” kiitis Randlo. „Lambid on meil täitsa ise tehtud,” lisas ta.

Kohviku interjöör sai rõõmus ja värviküllane ning sealgi on pererahva käsi mängus. Üks nurgake on sisustatud laste mängukohaks.

Paasi ja Randlo unistuseks on, et ehk saab Haapsalu linn maja ka väljast korda teha ja terrassi kõpitseda. „Plaan oli tegelikult olemas, aga koroona tuli vahele,” teadis Randlo.

Juuli keskel tehti suurema reklaamita uksed lahti, Facebooki abiga leidis rahvas väikese Pöial-Liisi kohviku aga kähku üles. Praeguseks on kohvikupere jõudnud võõrustada mitut sünnipäevapidu ja reserveeringud ulatuvad sügisesse välja.

Annika Randlo sõnul on see tema jaoks esimene kogemus, kus kõik on enda teha ja vastutada. Selle poole pealt, mis puudutab laua katmist, on tal aga kogemust kuhjaga – Randlo on Rannarootsi Selveri pagar-kondiiter, mis tähendab, et kõik kohvikus pakutav tehakse ise. Kookidele lisaks saab suppi ja salatit.

„Kui on juba näha, et püsikliendid hakkavad tekkima, hakkame päevapraadi ka pakkuma. Praegu vähehaaval katsetame, mis inimestele meeldib, ja lisame asju menüüsse,” selgitas Randlo.

Kui suvepuhkuste aeg saab läbi, tahab ta hakata Pöial-Liisis laste töötube-ringe korraldama. „See on vanematele hea võimalus võtta paar-kolm tundi vaba aega, mille jooksul lapsed saavad millegi huvitavaga tegeleda,” rääkis Randlo.

Esialgu on suvi aga alles täies hoos ja kõik oodatud Haapsalu kõige uuemat kohvikut avastama. Uksed tehakse lahti keskpäeva paiku, aga päris konkreetset kinnipanekuaega ei olegi. „Sellega on nii, et kella kaheksa paiku oleme umbes tund aega suletud ja kui pärast seda hakkame järgmiseks päevaks ettevalmistusi tegema, võib jälle kohvikusse tulla,” selgitas Randlo.

Paasi sõnul imetlevad nad ise siiani igal õhtul päikeseloojanguid promenaadil. „Need on siin tõesti imelised. Eriti kohvi ja koogiga,” lisas ta.

Niisiis – kui õhtuti Pöial-Liisi aknast tuluke paistab, võib alati koputada ja sisse astuda. „Toredad koerad koos omanikega on ka meie terrassil teretulnud!” lisas Randlo.