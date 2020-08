Lääne-Nigula valla mängus osaleb ligi 100 võistkonda

Lääne-Nigula valla orienteerumismängus on osalenud sadakond võistkonda – ühe-, kahe- ja enamaliikmelisi.

Keerulisemates punktides nagu Marimetsa rabas on käinud 29 võistkonda ja Osmussaarele on jõudnud 17 võistkonda, kõige rohkem on hetkel külastatud Leedi Hallimäe punkti, Nädala alguse seisuga oli ka kaks võistkonda külastanud kõiki mängus olevaid punkte.

Mängu eesmärk on kutsuda külastajaid terve suve jooksul võimalikult paljudesse Lääne-Nigula valla paikadesse, kokku on mängus 21 vaatamisväärsust ühest valla otsast teise. Alguse saab iga osaleja omale ise valida, ükskõik kas alustad Osmussaarelt või Taeblast.

Mäng käivitus juunis ja kestab augusti lõpuni. Selle eesmärk on tutvustada Lääne-Nigula valla eri paiku, mida on Taeblast Osmussaareni kokku 21. Igas on QR-koodiga infotahvel ja vastata tuleb ka ühele küsimusele Läänemaa kohta.