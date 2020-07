Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi üheksa inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 9 positiivset testi tulemust.

2 Narva lisandunud juhtumi puhul on ühel juhul tegemist varasema positiivse lähikontaktsega ning teine juhtum on hetkel selgitamisel. Tartus juurde tulnud 2 nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel 3 Harjumaa juhtumit, kokku on koldes hetkel 11 nakatunut. Nakatunute arv võib kasvada, sest hetkel on ainuüksi Tartumaal tuvastatud juba üle 50 lähikontaktse (kellest osad on ka juba haigestunud). Ülejäänud tänaste nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 3 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 926 inimest. Neist 1 461 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,9%), 465 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.