Hannes Rumm: EL tippkohtumine: Jüri Ratas 1:1, Martin Helme 0:3

Tänavuse aasta kõige enam Eesti elu mõjutanud otsus on eelmisel teisipäeval Euroopa Liidu ülemkogul sõlmitud kokkulepe, mille rahaline väärtus on 1,8 triljonit eurot ja mille kaudne mõju meie turvatunde suurendamisel on veel hinnalisem.

Kuna kõigis EL riikides mõõdetakse tippkohtumiste tulemust selle järgi, mida nende peaminister võitis või kaotas, kasutan sama võtet.

Jüri Ratas võitis Brüsselist ühe kõige väärtuslikuma poliitilise punkti oma praeguse valitsusjuhi-aja vältel. Täiesti põhjendatult luges peaminister pärast ülemkogu uhkusega ette pika nimekirja saavutustest. Äsja EKRE esimeheks saanud Martin Helmele võib ülemkogus otsustatud plasti maksustamine ja võimalik digimaks tähendada juba kolmandat oma väravasse lastud palli kolme esimese esimeheks oldud nädala vältel.

Aga kõigest järjekorras. Kahjuks kehtis meie avalikus ruumis euroliidu ajaloolise otsuse puhul vana halb põhimõte, mille kohaselt 75 000 eurot > 1,824 triljonit eurot. See tähendab, et ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias tegeleti Martin Helme ja Tanel Kiige sõjaga mõne MTÜ rahastamise üle palju põhjalikumalt kui meie elu päriselt mõjutava euroliidu otsusega. Muidugi võib väita, et väiksel mittetulundusühingute toetamiseks kuluval summal on sümboolne tähendus. See tähendus on tõesti summast suurem, aga Euroopa Liidu võimel teha raske kriisi ajal pöördelisi rahanduspoliitilisi otsuseid on sadu kordi suurem sümboolne väärtus. Ei taha mõeldagi, millise majandusliku tagasilöögi oleks terve Euroopa saanud, kui poleks suudetud korralikule kokkuleppele jõuda.

