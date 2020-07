Avatud talusid külastas rekordarv inimesi

18. ja 19. juulil oli üle Eesti külastajatele avatud 281 talu, mida külastas kokku üle 213 000 inimese. Tegemist on praeguseks kuuel järjestikusel aastal toimunud avatud talude päeva külastusrekordiga.

Läänemaal külastas nelja avatud talu – Otsa talu, Tänava talu, Puise Nina talu ja Üdruma seenefarmi – kokku 2238 inimest. Möödunud aastal külastas kuute Läänemaa avatud talu 2100 inimest.

„Avatud talude päevast on kujunenud suvine tippsündmus, mis toob maaettevõtteid ja talusid külastama tuhanded lastega pered – piltlikult öeldes maaõhk teeb vabaks,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. „Nädalavahetus kinnitas COVID-perioodiga kaasnenud kasvavat huvi maaelu vastu ja seda, et Eestis toodetud toitu ja kaupa hinnatakse kõrgelt. Avatud talude päevast on kujunenud positiivse maaelu maine suurim kujundaja.“

„Uskumatu, aga külastuste arv purustas taaskord rekordeid. Eriti on seda näha Lõuna-Eestis,“ tõdes põllumajandusuuringute keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur. „Kuigi talusid oli tänavu osalemas pea 30 võrra vähem kui eelmisel aastal, siis külastusi oli samas ligikaudu 20 000 võrra rohkem.“ Ta lisas, et kui eelmisel aastal oli keskmine külastuste arv talu kohta 660, siis sel aastal oli see näitaja üle 780. See kõik näitab, et selline nädalavahetus on väga oodatud ja omaks võetud.

Talusid sai külastada 18. ja 19. jullil.

Arvo Tarmula fotod Puise Nina avatud talust