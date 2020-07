Homsest käivitub kaardirakendus lusitaania teeteo levikuinfo kogumiseks

Rakendus on vajalik selleks, et keskkonnaamet saaks anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada liigi levikupiirkondi.

Rakenduses saab arvuti, mobiiltelefoni või muu nutiseadme kaudu märkida Eesti kaardile koha, kus lusitaania teetigu nähakse. Et olla kindel, et tegu on just lusitaania teeteoga, on rakenduses toodud nii selle liigi kui ka kahe sarnase kodumaise teoliigi määramistunnused. Rakendusest saab vaadata ka kõiki varem kaardile märgitud tigude leiukohti.