Eestirootslaste kultuurikandjad on Osmussaarelt ja Pakrilt

Eestirootslaste kultuuriomavalitsus annab sel aastal eestirootslaste kultuurikandja tiitli koos Hans Pöhli medaliga Osmussaare külaseltsile ja pakrilasele Hjalmar Enggrönile.

Osmussaare külaselts (Odensholms bylag) ühendab peamiselt Rootsis elavaid osmussaarlaste järeltulijaid. Igal aastal on neil tavaks vähemalt korraks tulla pikemaks ajaks endisele kodusaarele ja seal talgutöid teha. Lisaks on nad panustanud saarele oluliste objektide korrastamisse.

Eestirootslaste kultuurinõukogu esimehe Ülo Kalmu sõnul on Osmussaar võib-olla kõige rohkem kannatada saanud eestirootsi ala. „Tore, et sinna on nüüd elu hakanud tagasi tulema. Osmussaare külaselts on olnud hästi tubli ja neil on innukad eestvedajad,” ütles Kalm. Osmussaare külaseltsi tegemistest tõstis Kalm esile kalmistu korrastamist, kabelivaremete konserveerimist ja külakeskuse ehitamist.

