Augustis on Haapsalus põhiseadusele pühendatud rändnäitus

8.-9. augustil on Haapsalus Vabamu interaktiivne rändnäitus „Sinu, minu, meie riik”.

Näitus jutustab eestimaalaste lugusid Eesti riigist ja näitab, kuidas on võimalik ise ühiskonna käekäiku kujundada. Näitus on pühendatud Eesti põhiseaduse 100. aastapäevale ja ootab külastajaid vähemalt üheksas asukohas üle terve Eesti.

Ehkki igapäevaelus pole justkui põhjust selle peale mõelda, on põhiseadusel väga suur roll. Just see alusdokument määratleb meie põhiõigused ja vabadused, aga ka kohustused seoses mistahes ettevõtmiste ja toimingutega. Kakskeelne ehk eesti- ja venekeelne rändnäitus „Sinu, minu, meie riik“ on kingitus Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva puhul kõikidele eestimaalastele.

Mööda Eestit rändav „Sinu, minu, meie riik“ on ühtaegu nii liigutav, informatiivne kui ka interaktiivne. Lisaks teadmistele ja põnevatele vaatenurkadele demokraatia, põhiseaduse ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta annab näitus võimaluse interaktiivselt kaasa mõelda ja osaleda otsustusprotsessides.

Näitus alustas teekonda 15. juunil Tallinnas ministeeriumite ühishoone esiselt väljakult (Suur-Ameerika 1). Igas paikkonnas ootab näitus külastajaid 2–3 päeva, jätkates seejärel teekonda järgmisesse kohta. Alates sügisest jõuab näitus „Sinu, minu, meie riik“ ka koolidesse, pakkudes täiendust ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundidele. Selleks valmivad ka õpetajatele käepärased tunnimaterjalid.

Näitus tuleb Haapsallu Viljandist ja läheb siit edasi Paidesse.