Nädalaga registreeris politsei 133 rikkumist

Möödunud nädalal registreeris Haapsalu politsei 12 liiklusõnnetust, millest seitse juhtus parklates.

„Siinkohal on vajalik meeles pidada, et kui parklas ei ole liiklus korraldatud liiklusmärkide abil, siis kehtib seal parema käe reegel,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

Samuti tuletas Tohter meelde, et ka uksega parkiva auto külje rikkumine on kellegi vara kahjustamine, on liiklusõnnetus ning sündmuskohalt lahkumine on karistatav.

Nädala jooksul alustas politsei 11 kriminaalmenetlust. Kahel juhul oli tegemist sõidukijuhtidega, kes olid alkoholijoobes. Üks juht tabati Rohuküla sadamast ning teine Haapsalu linnast. Toime pandi kaks hoonesse-ruumi omavolilist sissetungi ning üks jalgrattavargus. Jalgratas varastati Posti tänavalt 7. juulil. Varastatud ratas on musta-sinise-rohelisekirju Scott Aspect. Tohter ütles, et kõigil, kellel on varastatud ratta asukoha kohta või teo toime pannud isiku kohta informatsiooni, võiksid sellest teatada telefonil 473 2847 Haapsalu politseijaoskonna uurijale.

Samuti alustati nädal jooksul mitu kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise kohta. Kahel juhul oli tegemist perevägivallaga, ülejäänud juhtudel tuttavatega, kelle omavahelised riiud lõppesid paraku vägivallaga.

Samuti registreeris politsei 31 väärtegu, millest 24 olid liiklusrikkumised, enamasti piirkiiruse ületamised. Hoolimata ilusatest ilmadest ja headest teeoludest, tuleb roolis oles jälgida piirkiirust ning sedasi tagada enda ja teiste turvaline sihtkohta jõudmine. Politseinikud rahustavad liiklust nii maanteedel kui linnas.

Haapsalu politseijaoskonnale oli möödunud nädal töine ning kokku registreeris politsei Läänemaal 133 juhtumit.