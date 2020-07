Vanamuusikafestival toob Haapsallu oma ala superstaarid

Järgmisel nädalal toimuv Haapsalu vanamuusikafestival tuleb korraldaja Toomas Siitani sõnul üle pika aja suurejooneline.

„See, kui hea kava me kokku saime, tekitas kevadel kerge šoki, ja oleks olnud põrgulikult kahju kui see oleks ära jäänud,” ütles Siitan. Tema sõnul on tänavusel festivalil esinemas superstaari mõõtu muusikud.

Siitan tõi näiteks esimese kontserdi, Georg Friedrich Händeli oratooriumi „Jefta” peaesineja James Gilchristi, kes on omal alal hinnatumaid tenoreid. Siitani sõnul leidis Gilchrist Haapsallu esinema tulemiseks augu oma tihedast esinemisgraafikust. „Nüüd on see auk muidugi juba päris suureks veninud,” ütles Siitan.

Neljapäevase kontserdi jätkuks kutsub teost neljapäeval dirigeeriv Siitan reedesele „Jefta” teemalisele vestlusõhtule, kus ta teeb muusikateadlase ja dirigendina sissevaate Händeli oratooriumisse. Siitani sõnul on tal vestlusõhtu korraldamise mõte olnud juba aastaid, kuid see pole kunagi tihedasse kavva mahtunud. Ta lisas, et loogilisem oleks vestlusring teha küll on enne kontserti, kuid tihedate proovide ja festivali korraldamise vahel pole see mõeldav. Siitani sõnul ei ole vestlusring loengu vormis, vaid oodatud on ka kõigi osaliste arvamused ja mõtted.

Festivali lõppkontserdile esinema oli plaanitud Suurbritannia vokaalansambel Tenebrae Consort, mis on praegu üks maailma nimekaimaid ja nõutumaid vokaalansambleid. Neil oli kavas esitada inglise renessanssmuusikat. Kontsert oli küll välja kuulutatud, kuid Suurbritannias kehtestatud koroonaviiruse karantiininõuete tõttu otsustati see nädal enne festivali algust siiski ära jätta. „Põhjuseks ikka seesama inglaste arusaamatu karantiininõue Eestist naasmisel, millele pole sisulist põhjendust, aga erandeid ka ei tehta,” ütles Siitan.

Esinejatest tõi Siitan välja veel reede õhtul toomkirikus esineva Poola ansambli. Tema sõnul on tegemist Ida-Euroopa parima barokkansambliga, kes on viimastel aastatel teinud suure tähelennu. Euroopa mainekamate barokkorkestrite hulka kuuluv Arte dei Suonatori toob Haapsallu festivalile baroki ja eelklassitsistliku kava, milles soleerib kõrvuti noorte tippmuusikute Marta Gawlase, Joanna Krefti, Justin Blandi kõrval Haapsalu vanamuusikafestivali raudvara, bass-bariton Uku Joller.

Siitan nimetas ära ka ansambli Floridante, mille koosseisus on Eestis veel vähetuntud metsosopran Kadri Tegelmann. Lauljatar tegutseb peamiselt Hollandis, kus ta on sage esineja ooperi- ja kontserdilavadel. Tegelmanni repertuaar ulatub renessansist, barokist, klassitsismist ja romantismist nüüdismuusikani.

Laupäevaõhtusel kontserdil La voix de la femme toovad sopran Tuuli Lindeberg ja lautomängija Eero Palviainen lavale hästi emotsionaalse kava. Siitani sõnul on Lindebergi näol tegemist laulja-näitlejaga, kes muudab muusika oma liigutustega nähtavaks.

27. Haapsalu vanamuusikafestival algab neljapäeval ja lõppeb pühapäeval.

Vanamuusikafestivali kava

Neljapäev, 23.07

Kl 20 toomkirikus – Georg Friedrich Händeli oratoorium (1751) „Jefta”.

Esinevad James Gilchrist (Jefta, tenor), Maria Valdmaa (Iphis, sopran), Katariina Heikkilä (Storgé, metsosopran), Risto Joost (Hamor, kontratenor), Alvar Tiisler (Zebul, bass), kammerkoor Voces Tallinn, Haapsalu Festivali Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan

Reede, 24. juuli

Kl 18 Jaani kirikus – Ansambel Floridante. “Taaskohtumised” – Hispaania ja Itaalia renessansslaulud ja -pillilood

Esinevad Kadri Tegelmann (metsosopran, Holland/Eesti), Kristo Käo (teorb ja barokk-kitarr), Villu Vihermäe (viola da gamba), Saale Fischer (klavessiin)

Kl 20 toomkirikus – Arte dei Suonatori

Koor ja orkester (Poola, Saksamaa, Eesti), kontsertmeister Aureliusz Goliński

Kl 22.30 Lahe külalistemajas õhtutee. Kõneleb Toomas Siitan

Sissevaade G. F. Händeli oratooriumisse “Jefta” muusikateadlase ja dirigent Toomas Siitani pilgu läbi.

Laupäev, 25. juuli

Kl 18 Jaani kirikus, Bach – Süidid soolotšellole I

Esinevad: Paolo Pandolfo (viola da gamba, Šveits/Itaalia)

Kl 20 Jaani kirikus La voix de la femme

Esinevad: Tuuli Lindeberg (sopran), Eero Palviainen (archiliuto, Soome)

Pühapäev, 26. juuli

Kl 18 Jaani kirikus, Bach – Süidid soolotšellole II

Esinevad Paolo Pandolfo (viola da gamba, Šveits/Itaalia)