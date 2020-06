Galerii: lillepäev Haapsalu vanalinnas

Laupäeval lille- ja taimehuvilisi meelitanud Haapsalu lillepäeva peeti täna väiksemas mahus ja esimest korda vanalinnas, Kodaniketorni juures.

Haapsalu kultuurikeskuse juhi Gülnar Murumäe ütles, et tegelikult on aeg lillepäeva pidamiseks tavapärasest hilisem, aga tema soov oli tuua elu nädalavahetusel autodele suletud alale.

Murumäe mõttega tuli kaasa Noarootsis tegutseva suvelilli kasvatava firma Lilleparun omanik Elar Piir, kes kutsus Haapsallu kauplema veel kaks pakkujat – Seedri puukooli ja roosikasvataja Rein Joosti.

Tänavune lillepäev on varasematest tagasihoidlikum sellepärast, et paljudel suvelillekasvatajatel on lilled juba mais müüdud. „Eks meil ole ka siin viimased,” ütles Piir. Ta lisas, et sela kevadel on inimeste hvi suvelillede vastu olnud väga suur. „Me võimegi seda nimetada ka lõpumüügiks,” ütles Murumägi.

Lillepäev polnud pelgalt lillede ja taimede ostmiseks, vaid huvilised said ka uusi teadmisi. Piir, kelle kasvuhoonetest on pärit Haapsalus mitmel pool silmailu pakkuvad uhked lilleamplid, kõneles taimede kastmisest ja väetamisest.

Elmar Zimmer Seedri puukoolist tarbetaimede kasvatamisest. Tsimmer tutvustas selliseid, mitte väga laialt levinud põõsaid-puid nagu sinine kuslapuu, toompihlakas, lodjapuu, ebaküdoonia, lodjapuu ja leeder.

Fotod Arvo Tarmula