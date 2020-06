Suve jooksul võib kaduda 2+2 reegel

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar rõõmustas küll esimese nullnakatumiste päeva üle, kuid ütleb, et leevendusi see ei mõjuta.

„Me arvame, et see on juhuslik. Kui vaatame, mis ümberringi toimub, siis ega ju viirus kusagilt ära kadunud ei ole,” ütles ta, lisades, et igal pool maailmas, välja arvatud mõnedes saareriikides, kaob viirus küll mõneks päevaks pildilt, ent tuleb siis ikka tagasi.

Kuna Eesti avas sellest nädalast lennuliikluse paljude riikidega, on tõenäosus taas väikeseks nakatumiste arvu kasvuks.

„Eestimaal ringlevast viirusest oleme ilmselt jagu saanud, aga oht, et meile kusagilt midagi sisse tuuakse, ikka on. Kuigi see küll suurt ohtu ilmselt ei kujuta, siis mõne haige võib see ikkagi tuua,” ütles Lutsar.