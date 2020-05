Läänemaale lisandus üks koroonahaige

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 681 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 4 ehk 0,6 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 1 positiivne testi tulemus Harjumaale, 1 Saaremaale, 1 Tartumaale ja 1 Läänemaale.

Nüüd on Läänemaal koroonaviirus tuvastatud seitsmel inimesel. Varasemalt tuvastatud kuuest inimesest kolm ei ela Läänemaal. Läänlastest kaks on viirusest paranenud.

Täna Läänemaale lisandunud nakatunu on üle 85aastane naine. Varasemad nakatunud on olnud mehed – 55–59aastane, 40-44aastane, 35–39aastane, 30–34aastane ja kaks 20–24aastast.

Kokku on Läänemaal testitud 1353 inimest. 10 000 elaniku kohta on Läänemaast rohkem testituid vaid Saaremaal ja Hiiumaal. Teistes maakondades on rahvaarvuga võrreldes teste tehtud vähem.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 43 inimest, neist 4 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 289 inimest, lõpetatud 300 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1442 inimest. Neist 938 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 504 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 63 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud üle 69 tuhande esmast testi, nendest 1 774 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 4,4 miljonit inimest, viiruse tõttu on surnud üle 300 tuhande inimese.