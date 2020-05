Kiik: nakkusoht on jätkuvalt olemas

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis reedel, et kuigi koroonaviirusese nakatumise trendis on näha positiivseid jooni, on nakkusoht jätkuvalt olemas ja inimesed peavad endiselt olema ettevaatlikud.

„Kui vaadata nakatumise trendi viimaste nädalate jooksul, siis positiivsena saab välja tuua, et viimased 15 päeva järjest on jäänud nakatunute arv päevas alla kümne ehk kahe nädala koondnumber on 72. See on väga positiivne näitaja, kuid näitab samas, et igapäevaselt tuleb siiski uusi nakatunuid juurde ja nakkusoht on olemas, see pole kuhugi kadunud ja meil tuleb olla jätkuvalt ettevaatlik,” ütles Kiik.

Samadest kaalutlustest lähtub valitsus Kiige sõnul ka leevenduste puhul, mõistes, et iga leevendus suurendab inimeste kokkupuudet ja viiruse saamise tõenäosust. „See on ka põhjuseks, mis jätkuvalt kehtib 2+2 reegel,” märkis Kiik.

Tema sõnul on seetõttu piiratud ka suurürituste korraldamine ehk mais ja juunis neid suure tõenäosusega pidada ei saa, juuli ja augusti puhul on otsustanud, et välitingimustes võib toimuda üritus kuni 1000 inimesele, sisetingimustes 500 inimesele.

Hooldekodude puhul jätkatake külastuskeeluga, mis võib ära lõppeda praeguste kavade järgi 1. juunil, kui olukord ei lähe vahepeal halvemaks.