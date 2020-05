Jaanilõkked süttivad tänavu peota

Tänavu jäävad massijaanipeod ära, kuid lõkkeasemetele on juba kogunenud suured lõkkematerjali kuhjad. Näiteks Palivere vabatahtlikud päästjad kavatsevad oma lõkkekuhja juba maikuus ära põletada, et jaaniööl jõude seisev kuhi püromaanides kiusatust ei tekitaks, vahendas „ Aktuaalne Kaamera ”.

„Kuna meil siin platsi peal on olnud jaanipäev 500-1000 osalejaga, siis seda ilmselgelt korraldada ei saa. Ja mis nüüd sellesse lõkkesse puutub, siis see on oluline, et inimesed toovad oma talgumaterjali, aiakoristusmaterjali – kõike siia,” rääkis Palivere aleviseltsi liige Andrus Eilpuu.