Paralepa sillalt vette kukkunud mees pääses üle noatera

Laupäeva hommikupoolikul kukkus vanem mees Paralepas jalakäijate sillalt vette, jäi mutta kinni ega saanud omal jõul enam välja.

Häirekeskus sai õnnetusest teada kella 10 paiku. Mees oli läinud remondis olevale sillale, seal ilmselt komistanud ja sillaalusesse kanalisse kukkunud. Kanalis oli aga mudakiht nii paks, et mehe jalad jäid mutta kinni ja omal jõul tal sealt välja saada ei õnnestunud.

Sündmuskohal käinud päästeameti Haapsalu operatiivkorrapidaja Hannes Kliss rääkis, et ka päästjatel ei õnnestunud meest niisama tõmmates mudast kätte saada – kannatanu päästmiseks pidid päästjad selga tõmbama pinnaltpäästeülikonna ning kõigepealt mehe ühe, siis teise jala mudast kätte saama. Mudast välja aidatud mees oli juba alajahtunud ning ta anti üle kiirabile.

Kliss ütles, et kui mees oleks üksi olnud, oleks võinud õnnetus väga kurvalt lõppeda: „Külm oleks ta ära võtnud.” Õnneks oli läheduses ka naisterahvas, kes päästjate saabumiseni mehel kätest kinni hoidis.

Paralepa ranna tagumisel jalakäijate silllal, kust mees vette kukkus, käib parasjagu remont – seal parandatakse sillapiirdeid ja vahetatakse välja sillalaudist. Osa sillalaudu oli ka juba üles võetud, alles jäetud need, mida töömehed vajasid oma töö tegemiseks.

Klissi sõnul oli laupäeval näha, et silla otstes olid ka sillale pääsu takistavad lindid, kuid need olid ära lõhutud.

Sillaremondi tellinud Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi sõnul panid reedel sillapiirdeid keevitanud Metalleri töömehed õhtul tööd lõpetades lindid silla otstele ette, kuid keegi oli need reede öösel vastu laupäeva ära lõhkunud.

Pärast õnnetust tõmbasid päästjad laupäeval silla otstele uued lindid ette ning samal päeval paigaldas linnahooldus sillaotstesse ka piirdeaiad, et keegi sillale ei pääseks.

Paralepa tagumine jalakäijate sild on juba mõnda aega kehvas seisus olnud ja Lõpsi sõnul vahetatakse käimasoleva remondi käigus välja nii sillapiirded kui ka lauad. Osa laudu oligi juba üles võetud ja esmaspäeval pidigi hakkama sillalaudade vahetus.

„Kui on näha, et sild on tähistatud ja on aru saada, et seal käib remont, ei pea sinna peale minema,” ütles Lõps.