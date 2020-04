Nädalaga lisandus Läänemaale 11 töötut

Registreeritud töötute arv kasvas möödunud nädalal aeglasemalt kui varasematel eriolukorra nädalatel, vähenesid ka teated kollektiivsetest koondamistest.

Pühapäevase seisuga oli töötukassas töötuna arvel 47 889 inimest. Läänemaal oli töötute arv 696, nädal varem oli Läänemaal 685 registreeritud töötut. Enim Läänemaa töötutest elab Haapsalus – 462, Lääne-Nigula vallas 212 ja Vormsil 9.

Registreeritud töötuse määr on Eestis 7,4%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 3%, kuine kasv on 20%. Läänemaal on töötuse määr 7,8% ja töötute arv on kasvanud 1,6%.

Eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra. Eriolukorra jooksul on Läänemaal töötute arv 149 võrra.

Lõppenud nädalal (20.04.2020 – 26.04.2020) võeti töötuna arvele 1766 inimest (nädal varem 2501 uut registreeritud töötut). Registreerimisaktiivsus oli mõnevõrra madalam kui eelmistel nädalatel alates eriolukorra kehtestamisest. Varasematel nädalatel pole uute registreeritud töötute arv jäänud alla 2000. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga samal tasemel.

Registreeritud töötuse määr oli 26.04.2020 seisuga kõrgeim Ida-Virumaal 12,9% ja madalaim Hiiumaal 4,4%. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.