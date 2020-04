Nädalaga lisandus Läänemaale 16 töötut

Registreeritud töötute arv kasvas möödunud nädalal vähem kui varasematel eriolukorra nädalatel.

Eilse seisuga oli töötuna arvel 46 638 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,2%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 4%.

Läänemaal oli eilse seisuga 687 registreeritud töötut. Nädalaga lisandus 16 töötut. Registreeritud töötuse määr on Läänemaal 7,6%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 2,4%.

Lõppenud nädalal võeti üle-Eesti töötuna arvele 2247 inimest. Eelneval neljal eriolukorra nädalal oli uusi registreerituid töötuid rohkem.

Eriolukorra kehtestamise algusest on arvele võetud 13 866 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal 3941 korral. Kõige enam uusi töötuid on lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse (ligikaudu 12% kõigist uutest töötutest), ehituse (11%) ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse (10%) valdkonnast.

Kollektiivse koondamise teateid esitati möödunud nädalal vähem kui eelmistel nädalatel. Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 5 asutust (nädal varem 7), kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 153 töötajat (nädal varem 91 töötajat).

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 1427 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 5105 inimesele. Kokku on kahe nädala jooksul avalduse esitanud 5659 asutust, kes on taotlenud hüvitist 30 739-le inimesele Kokku on tänaseks määratud töötasu hüvitiste kogukulu 24 537 505 eurot.

Töötasu hüvitisi makstakse välja igal tööpäeval. Ettevõtete nimekiri, kelle taotlused on rahuldatud, on leitav töötukassa lehelt. Läänemaal on töötasu hüvitist küsinud 85 ettevõtet.