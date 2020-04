Hannes Rumm: kui rahva õnnetus on poliitiku õnn

„Poliitikud on alati kriise armastanud,” ütles 9. märtsil, kolm päeva enne eriolukorra kehtestamist kogenud kriisikommunikatsiooni ekspert Ilona Leib ETVs.

Kui vaadata, kuidas on viirus mõjunud valitsusjuhtide mainele, siis saab selgeks, et nii see tõesti on. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas 11. märtsil koroonaviiruse ametlikult pandeemiliseks. Ajakiri Economist koostas paar päeva tagasi ülevaate, kuidas on sellest ajast alates muutunud suuremate demokraatlike riikide juhtide populaarsus. Tulemusena pidas paika poliitiline rusikareegel, et rasketel aegadel koguneb rahvas oma juhtide taha.

Nii on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni toetus kasvanud 8 protsendipunkti, viiruse läbi põdenud Suurbritannia peaministril Boris Johnsonil 14, Kanada peaministril Justin Trudeaul 18. Isegi maailma ühes kõige masendavamas olukorras olevas riigis Itaalias on peaminister Giuseppe Conte isiklik reiting tõusnud märtsi 32 protsendilt 43 protsendini aprillis. Kui vaadata ringi meie naabrite seas, siis varasemast kõrgemalt hindavad oma valitsuse tööd raskes olukorras nii Läti, Soome kui ka Rootsi kodanikud.

