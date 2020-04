Ratas: järgmisel nädalal saab rääkida piirangute leevendamisest

Peaminister Jüri Ratase hinnangul saab hakata järgmisel nädalal rääkima piirangute järkjärgulisest leevendamisest.

„Me oleme eriolukorras jõudnud pöördelisse punkti: esimest korda on Eestis uute nakatunute arv nädala vaates langenud. See tähendab, et kell on hakanud teistpidi tiksuma ja me oleme ületamas viiruse leviku küüru,” kirjutas Ratas oma Facebooki leheküljel.

„Meil on võimalus hakata järgmisel nädalal rääkima piirangute järkjärgulisest leevendamisest,” kirjutas valitsusjuht.

Ratase sõnul jõudis valitsuskomisjon reedel kokkuleppele, milliste mõõdikute alusel hakkame hindama piirangute leevendamist.

Need on nakatunute arv, haiglaravil olijate arv, intensiivravikohtade hõlmatus, arstiabi kättesaadavus, ühiskonna valmisolek kehtestatud meetmeid järgida, majanduse üldine tervis ning usaldusmeetmete rakendamine.

„Uute nakatunute arvu vähenemine kinnitab, et senised piirangud töötavad ja kõikide inimeste pingutused on olnud asja eest. Samas vajame veendumust, et see muutus on püsiv, mistõttu peame lähiajal edasi pingutama,” kirjutas Ratas.