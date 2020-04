Aprillis ei ole Läänemaal leitud ühtegi koroonahaiget

Läänemaal on koroonaviirus tuvastatud neljal inimesel, aprillis ei ole lisandunud ühtegi uut nakatunut.

Kõik Läänemaal nakatunud on mehed – kaks vanusegrupis 20–24, üks 35–39 ja üks 55–59. Kaks nakatunut on tervenenud, kaks ei ela Läänemaal, vaid see on nende registrijärgne elukoht.

Esimesed kaks Läänemaa nakatunut diagnoositi 17. märtsil, kaks järgmist 31. märtsil. Kokku oli eile testitud 437 Läänemaa inimest.

Eestis on kinnitatud 1434 haigusjuhtu. Viirusesse on surnud 36 inimest, haiglaravil on 137, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 133 inimest. Kokku on Eestis teste tehtud 36 024.

Ööpäevaga lisandus 34 positiivset tulemust ning COVID-19 tõttu suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas ravil viibinud 71-aastane mees.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (18), Ida-Virumaal (6) ja Saaremaal (6). Järgnesid Hiiumaa, Pärnumaa, Tartumaa ja Võrumaa, milles kõigis oli üks uus positiivne test. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (18%), järgnevad vanusegrupp 20-24 (15%), vanusegrupp 15-19 (12%) ja vanusegrupp 50-54 (12%).