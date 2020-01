Tänavusel HÕFFil näeb Eesti märulifilmi

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toob publiku ette kodumaise märulifilmi „Õiglus”.

Novembris esilinastunudmärulifilmi „Õiglus” on kirjutanud, lavastanud ja produtseerinud saatest „Eesti selgeltnägijate tuleproov” tuntud Toomas Aria. See räägib ebaõiglaselt vangis istunud Ahtost, kes tahab pärast vabanemist taastada õigluse. Ahtot kehastab Aria ise.

„Ühelt poolt on tegemist kõige kohutavama eestikeelse linateosega, mida minu silmad 30 aasta jooksul on nägema pidanud, teiselt poolt on aga raske selle vaatamist mitte soovitada,” kirjutas Õhtulehe filmisaade „Duubel”.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul ei ole „Õiglus” lihtsalt järjekordne film üleküllastunud filmiturul, vaid nähtus. „Nii-öelda mees metsast ehk meie enda Tommy Wiseau või Neil Breen on hakkama saanud sellega, mida paljud soovivad, aga pole saavutanud. Veel enne, kui filmi õieti keegi näinudki on, räägivad sellest kõik – meediast fännideni välja. Miks? Tulge HÕFFile ja te näete esimesena filmi, millest tulevikus räägitakse tõenäoliselt kui kultusteosest,” ütles ta.

30. aprillist 3. maini Haapsalu kultuurikeskuses toimuv Baltimaade suurim žanrifilmide festival toob taas vaatajate ette valiku kõige uuematest õudus- ja fantaasiafilmidest, kultusklassikute töödest ja maailma filmikunsti varamust.

Erilise tähelepanu all on tänavu Eesti fantaasia- ja B-filmid, oodata on põnevaid külalisi maailma eri otstest, aset leiab trash-filmide maraton ja palju muud. Festival avatakse suurejoonelise HÕFFi marsiga läbi Haapsalu linna.

Kogu festivali programm avalikustatakse 9. aprillil.