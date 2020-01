Tšerkassov eitas Rahumäele altkäemaksu andmist

RSL Ehituse juht Roland Tšerkassov kinnitas esmaspäeval kohtus, et ei andnud Deiw Rahumäele 2000 eurot altkäemaksu Nõva päevakeskuse remonditööde hanke võitmise eest, vaid andis hoopis sõbrale laenu.

Prokurör Küllike Kase koostatud süüdistuse järgi võttis Tšerkassov vahetult pärast seda, kui Nõva vald oli tasunud tema ettevõttele tehtud tööde eest, oma ettevõtte kontolt mitmes osas välja 3125 eurot ja andis sellest 2000 eurot 2017. aasta 12. oktoobril Rahumäele meeleheaks.

Deiw Rahumägi tunnistas end juba mullu septembris süüdi selles, et on saanud Tšerkassovilt 2000 eurot altkäemaksu selle eest, et viimase firma RSL Ehitus saab Nõva päevakeskuse ehituslepingu.

Tšerkassov rääkis eile kohtus, et andis laenu 3500 eurot hoopis oma vanale tuttavale Oleg Fjodorovile. Prokuröri küsimuse peale, kas laenu andmise kohta on ka mingi dokument, vastas Tšerkassov, et ta tegi kohe laenulepingu. „Fjodorov kirjutas käsitsi laenulepingu. Kui uurija minult küsis mingit dokumenti selle kohta, siis ma leidsin selle üles, tegin sellest koopia ja andsin uurijale,” selgitas Tšerkassov.

