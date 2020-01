Noorte jalgpalli karikavõistluste teise etapi võitsid Lihula tüdrukud

Virtsus toimus Lõuna-Läänemaa noorte saalijalgpalli karikavõistluste II etapp.

Detsembris Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi käima lükatud noorte võistlussari koosneb kolmest etapist. Esimene peetigi jõulude eel Kõmsil, teine etapp nüüd siis Virtsus. Kolmas ja ühtlasi finaaletapp toimub Vatlas. Parimad võistkonnad selguvad kolme etapi kohapunktide liitmisel.

Võistlussari sai eelkõige korraldatud noorte jalgpallurite võistlusvõimaluste avardamiseks. Kuna Lihulas hetkel spordihoone puudub, on saalijalgpallitegevus suuresti kolinud piirkonna väikekohtadesse. Nii saavad lapsed nendes asulates kolmel korral korraliku jalgpallipäeva.

Lisaks on võistlussari jätk piirkonnas 23 aastat toimunud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi pootl ellu kutsutud jalgpallipäevade võistlussarjale. See pikk turniir kestis 23 aastat ja aastas said koolid pidada kolm turniiri. Kokku 69 turniiri pea veerand sajandi jooksul on ainulaadne kogu Eesti noortejalgpallis. Kahjuks kolm aastat tagasi turniir lõppes, sest piirkonnas suleti liialt palju koole ja võistkonnad lihtsalt kadusid.

Uute turniiridega loodab klubi uuele sarjale elu taas sisse puhuda.

Virtsus toimunud teisel etapil olid võrreldes esimese etapiga alagruppide koosseisud muudetud. Nii on see igal etapil selleks, et võistkonnad saaksid kõik-kõigiga läbi mängida.

Sarja teine etapp oli väga pingeline ja huvitav. Kõikidele võistkondadele jagus väravalöömiserõõmu ja mängulusti. Igas mängus oli näha laste suurt tahtmist. Muidugi paistsid mängud 1.-5. klasside õpilaste esituses silma ka üsna hea tasemega. Kõik sarjas osalejad osalevad ju vähemal või suuremal määral jalgpallitreeningutel.

Teise etapiga keerati kogu turniiri paremusjärjestus hoobilt pea peale. See lihtsalt näitab kõikide võistkondade võrdsust ja seda, et kõik võistkonnad võivad erinevatel etappidel esikolmikusse jõuda. Kui esimese etapi võitis Kõmsi algkooli II võistkond, siis Virtsu etapil oldi viiendad. Lihula I võistkond, kes esimesel etapil esikolmikusse ei mahtunud, saavutas nüüd kolmanda koha, alistades oma koolivennad II võistkonnast.

Suurima üllatuse sepistas aga Lihula gümnaasiumi tüdrukute võistkond. Alagrupist võidu ja viigiga finaali pääsenud tüdrukud kohtusid finaalis Metsküla algkooliga. Metsküla, kes esimesel etapil saavutas teise koha, võitles kindlasti kõige kirkama koha nimel. Tüdrukud aga seda ei lubanud ja 2:0 mänguvõiduga võeti II etapi võit. Päeva pingelisem mäng oli vast isegi mäng viiendale kohale. Kaks Kõmsi algkooli võistkonda pidasid tulise matši. Mängus väravaid ei löödutki, võitja selgitati alles penaltiseerias.

Peale kahte Kõmsi ja Virtsu etappi on sarja üldseis ülipingeline. Virtsu etapi võiduga tõusid liidriks Lihula gümnaasiumi tüdrukute võistkond, kellel on 17 punkti. Metsküla algkool järgneb 16 punktiga. Kolmandaks langes esimese etapi võitnud Kõmsi algkooli II võistkond, neil on koos 15 punkti. Kas saab veel ennem viimast, otsustavat etappi tabeliseis pingelisem olla. Esikolmikule järgnevad paaripunktiliste vahedega Lihula gümnaasiumi I, Lihula gümnaasiumi II ja Kõmsi algkooli I võistkond.

Kahe etapiga on väravalööjate edetabelis koguni 16 noorjalgpallurit.

Kaur Alanurm Metsküla algkoolist on löönud kuus, Karl Reinmaa Lihula gümnaasiumi I võistkonnast viis ja Meriel Vahula Lihula gümnaasiumi tüdrukute, ning Kevin-Mart Põldman Lihula gümnaasiumi II võistkonnast neli väravat.

Lõuna-Läänemaa noorte saalijalgpalli karikavõistluste Virtsu etapp

I Lihula gümnaasiumi tüdrukud: Lisell Sarapuu, Kirsi Kunz, Radele Kanter, Lisandra Neeme, Meriel Vahula, Kerlin Rüütel, Marleen Lend, Marleen Takk.

II Metsküla algkool: Vesse Alanurm, Kaur Alanurm, Tormi Ulm, Simo Linno, Elmo Linno.

III Lihula gümnaaisum I: Eenok Arpiainen, Karl Reinmaa, Karl-Markus Kärp, Marius Põld, Märt-Enn Soovik, Rasmus Luist, Sander Mänd, Henri Mänd

4. Lihula gümnaasium II

5. Kõmsi algkool II

6. Kõmsi algkool I