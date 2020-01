Krista Kumberg: mis presidendile küll pähe on löönud

Haapsalu lasteraamatukoguhoidja ja lastekirjanduse tutvustaja Krista Kumberg saab tänavu presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.

„Mis neile küll pähe on löönud? Oleks ma siis omast arust midagi erilist kogu aeg teinud,” ei saanud Kumberg aru, miks just tema teenetemärgi saab.

Haapsalu lasteraamatukogu direktor Jaanus Kõuts aga arvas, et teenetemärk läheb õigele inimesele, sest Kumberg kirjutab palju, käib palju koolitustel rääkimas ja panustab lastesse. „Kahju oleks teda ainult Haapsalule hoida,” ütles Kõuts.

1981. aastast Haapsalus raamatukogu tööd teinud Kumbergil on juba väljakujunenud seminarid, kus ta aasta jooksul käib – aasta algab tavaliselt lastekirjanduse keskuses, kus Kumberg teeb kokkuvõtte möödunud aasta lastekirjanduse saagist, sellele järgneb algupärase lastekirjanduse päev Tartus ning Tuglase ja Underi seminarid. „Kui ikka kutsutakse ja lastakse suu lahti teha, siis ma lastekirjandusest hea meelega räägin,” ütles Kumberg. „On hea mugav võtta keegi, kes on seda palju aastaid teinud, sest tead, mida temalt oodata,” lisas ta.

Ka on Kumberg palju kirjutanud nii artikleid kui ka raamatuid. Raamatukirjutamine algas Kumbergi sõnul sellega, et tegi kirjastusele Koolibri teise klassi õpiku. „Sinna oli vaja mõni lugu endal kirjutada,” meenutas Kumberg.

Sellele järgnesid Risti koolile kirjutatud näidendid, Autopõnn Anto seiklused ja „Linda nööp”.

Kumberg ütles, et lapsed pole aastaega seesmiselt muutunud, küll aga on muutunud vahendid nende ümber – ka raamatud on muutunud palju ilusamaks kui need olid veel 25 aasta eest. „Lapsed tahavad raamatust ikka samu asju – et oleks oleks naljakas ja et oleks palju seiklusi,” ütles Kumberg.

Ta lisas, et kuigi on on oma töö tõttu sunnitud palju lastekirjandust lugema, siis leiab ta aega ka täiskasvanute kirjandus lugemisele. Eelkõige meeldib talle fantaasia- ja krimikirjandus, samuti loeb läbi Andrus Kivirähki, Indrek Hargla ja Tõnu Õnnepalu teosed.

Hea lasteraamat koosneb Kumbergi sõnul erinevatest kihtidest ja lastekirjandust lugevat täiskasvanut võrdles ta kolme silmaga kitsega setu muinasjutust, kes kahe silmaga loeb ja kolmandaga analüüsib. „Täiskasvanud vahutavad 500 lehekülge filosoofilist jura, mille Tove Jansson ütleb kolme lausega ära,” ütles Kumberg.

Kumberg ütles, et presidendilt saadav autasu on suur asi, mis hakkab talle alles pikkamööda kohale jõudma. „Olen tohutult tänulik, et märgastud on igapäevast tööd,” ütles Kumberg.