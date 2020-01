Hundid murdsid Linnamäel kitse

Neljapäeva hommikul murdsid tõenäoliselt hundid Linnamäel kettagolfirajal metskitse.

Linnamäe jahimehe Hugo Petersoni sõnul on loomulik, et hunt murrab kitse, aga ebaloomulikuks peab ta seda, et murdmine toimus elumajadele nii lähedal.

„Lasteaiani on sealt 300–400 meetrit, elumajad sealsamas kõrval,” lausus Peterson.

Ka koerad on varmad kitsi murdma, kuid Linnamäel toimunu puhul viitab huntidele tõsiasi, et sealkandis on viimasel ajal hundikarja liikumas nähtud.

„Mul naabrid nägid – neli tükki olid eelmisel nädalal siinsamas lähedal üle põllu läinud,” ütles Linnamäe elanik Rein Kerm.

Neljapäeva hommikul leidis kettagolfirajal jalutanud Kermi naabrinaine verise murdmiskoha. „Ta rääkis mulle, ma tulin vaatama,” ütles Kerm.

Kitsest on murdmiskohal säilinud karvatuuste ja üks tagajalg. Toimunust annavad veel märku raja eri paigus vedelevad karvad.

Peterson ütles, et hundilaskmisluba kolme looma küttimiseks on jahimeestel olemas. Lumeta on aga hunti raske küttida. „Me teame huntide liikumisradasid, täiskuuga saaks varitseda. Aga praegu enam kuud pole,” nentis jahimees.