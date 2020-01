Haapsalu põhikooli uues hoones algavad aprillis sisetööd

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et uue põhikooli hoone ehitamise protsess on kontrolli all ja graafikus ning mingeid suuri tõrkeid pole ette tulnud.

Järgmine vahetähtaeg ehituses on aprilli alguses. Selleks ajaks peavad olema kõik uksed-aknad paigas ja katus peal.

„Märtsi jooksul tahab ehitaja jõuda nii kaugele, et hoones on kõik ruumid kinnised ja saab alustada sisetöödega. Kõik käib praegu selle eesmärgi nimel,“ ütles Mäesalu.

Kuna möödunud suve lõpus, kui ehitus pidi algama, jäädi esiotsa erinevatel põhjustel graafikust veidi maha, on Nordlin Ehitus OÜ ehitusmehed juba mõnda aega töötanud ka laupäeviti. Mäesalu sõnul on see siiski üsna tavapärane, et suurtel objektidel tuleb eriti algusfaasis ette väiksemat sorti ootamatusi. Põhikooli ehitusel oli ühel hetkel näiteks probleem paneelide tarnetega ja asja käigus tuli täpsustada ka mõningaid detaile projektis.

„Ehitamine ongi oma olemuselt üsna konfliktne protsess, kus on tavaliselt palju arvamusi ja nende vahelt tuleb tõde üles leida,“ nentis Haapsalu linnavalitsuse palgatud projektijuht Reimo Reimer. See, et ehituskoosolekud lähevad vahel emotsionaalseks, on tema sõnul täiesti tavaline. Pärast seda lüüakse jälle käed ja töö läheb edasi.

Reimer meenutas, kuidas Nordlin Ehitus eelmise aasta lõpus pingutas, et jaanuariks, mil oli esimene vahetähtaeg, töödega graafikusse jõuda. „Jaanuari alguseks pidi keldri- ja esimene korrus monteeritud olema ja jõuti valmis ka,“ märkis Reimer.

Praegu on tööd tema sõnul joone peal. „Ehitaja annab endale suurepäraselt aru, et peab graafikus püsima ja sellel objektil tellija lisaaega ei anna. Leppetrahv on ka päris soolane,“ rääkis Reimer. Iga lõpptähtajast üle läinud päev läheks ehitajale maksma umbes 3500 eurot päevas.

Haapsalu põhikool peab uues hoones tööle hakkama selle aasta sügisel.

Haapsalu linn saab põhikooli ehituseks riigilt 5 miljonit eurot.

Fotod: Arvo Tarmula