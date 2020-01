Läänemaa aasta tööandja on Navix OÜ

Eesti töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid. Läänemaa aasta tööandjaks kuulutati Navix OÜ.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel märkis, et koostööd töötukassa Läänemaa osakonnaga alustas Navix OÜ juba esimesest päevast, kui ettevõte oma tootmistegevuse Haapsalus käivitas.

Navix OÜ loodi 2015. aasta juunis, esimesed töötajad võeti palgale juulis. Ettevõtte peakontor ja tootmine asub Soomes Turu linna lähedal Paimios, toodetakse paatidele elektroonikapaigaldisi ja kaabliköidiseid. 2015. aastal otsustati avada tootmine Haapsalus, kus tehakse mootorpaatidele juhtmestikku ja juhtimispaneeli osi.

Navix OÜ on uute töötajate leidmiseks eelistanud e-töötukassat ja andnud tööle kandideerijatele ka võimaluse proovitöö tegemiseks. Ettevõte on oma lühikese tegevusaja jooksul saavutanud tööandjana läänlaste seas väga hea maine.

Läänemaa aasta koostööpartneriks nimetas Eesti töötukassa maksu- ja tolliameti Haapsalu teenindusbüroo.

Paaveli sõnul on töötukassa Läänemaa osakonna ning maksu- ja tolliameti Haapsalu büroo vaheline koostöö olnud pikaajaline ja hea. Toimuvad kohtumised kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, vahetatakse mõtteid ja kogemusi, et muuta elu Läänemaal paremaks.

Töötukassa kuulutas välja ka aasta alustava ettevõtja 2019.

“Hea koostöö ei tähenda meeldivaid koosviibimisi, koostöö tugevust näitab see, kuidas saadakse hakkama rasketes olukordades. Mul on hea meel, et meil on tugevad partnerid ja tööandjad,” ütles Paavel.

Alustav ettevõtja 2019 on Andi Jaaska.

Põlvamaal elav Jaaska tegi oma ettevõtte 2018. aasta kevadel. Tema ettevõte OÜ MK-Metsatööd tegeleb metsatöödega – tehakse harvendusraiet, istutatakse metsa.

Jaaska äriplaan algab lausega “Oma ettevõttest olen unistanud juba põhikoolist alates”. “Tänased tulemused näitavad, et Andi on ettevõtjana hästi hakkama saanud ja tema unistus on täitunud,” märkis Paavel.

Jaaskal on seljaprobleemide tõttu vähenenud töövõime, mis pole aga pannud teda loobuma oma unistustest. “Enda tervisele mõeldes tunnen, et ettevõtjana olen osaline tööturul, mitte ei elatu ainult abirahadest,” ütles ta.