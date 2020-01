Lääneranna vald jagas esimesed vapimärgid

Lääneranna volikogu otsustas eelmisel neljapäeval anda valla teenetemärgi Renate Dora Elisabeth von der Pahlenile, Sirje Kaskale, Jaanus Getreule ja Rene Kasele.

Renate Dora Elisabeth von der Pahlen sai teenetemärgi valla kultuurielu edendamise eest sai, Sirje Kaskat tunnustati panuse eest valla haridus- ja kultuurielu ning noorsootöö arengusse, Jaanus Getreud valla spordielu edendamise eest ja Rene Kask saab teenetemärgi valla ajaloo talletamise eest.

Renate Dora Elisabeth von der Pahlen saab teenetemärgi valla kultuurielu edendamise eest. “Oma aktiivse ja uudishimuliku ellusuhtumise tõttu tuntakse Renatet nii kodukülas Matsalus kui ka kaugemal,” kirjutas Lääneranna Teataja. Matsalus elatud 20 aasta jooksul on von der Pahlen jõudnud korda saata palju – alates Lihula hooldekodule humanitaarabi organiseerimisest Saksamaalt ja Rootsist, lõpetades Eesti looduse ja kultuuri tutvustamisega saksa turistidele. Ta on korraldanud kohalikele naistele kultuurireise, õpetanud huvilistele uusi põnevaid käsitöövõtteid, osalenud Karuse kiriku kabeli renoveerimiseks algatatud rahastusprojekti koostamisel ja palju muudki.



Sirje Kaska saab teenetemärgi panuse eest valla haridus- ja kultuuriellu ning noorsootöö arengusse. Kaska on aastast 2001 Lõpe kooli muusika- ja kunstiõpetaja ning juba aastaid varem alustas lasteaias lauluõpetajana. Ta on olnud ka Lõpe kooli huvijuht. Kaska tulemuslikku ja väga head tööd näitavad suurepärased kontserdid, peod, jõululavastused ja näitused nii koolis kui ka väljaspool. Kaska on olnud pikka aega klassijuhataja. Noortega leiab kohe väga hea kontakti ja ühise keele. Ta on laste jaoks alati olemas koolis, pärast kooli ja ka nädalavahetustel.

Jaanus Getreu saab teenetemärgi valla spordielu edendamise eest. Getreu asus Lihula kooli poiste korvpalli treenerina tööle 1991. aastal. Samal õppeaastal tulid poisid kohe Eesti koolide meistriks ja Baltimaade koolide meistrivõistlustel saavutati III koht. Getreu töötas ka Virtsu koolis jalgpallitreenerina, kus tema juhendamisel tuldi kolmel korral Eesti koolide meistrivõistlustel hõbemedalile. Aastal 1994 loodi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, mis tähistas tänavu 25 aastapäeva. Parimatel päevadel on Getreu juures treeninud 120 last, praegu käib tema treeningul 85 last. Lihula Gümnaasium on Eesti koolide meistrivõistlustel võitnud 12 medalit, Läänemaa koolide meistrivõistlustelt on medalivõite 60. Getreu pelgalt ei treeni, vaid korraldab ka igasuguseid huvitavaid spordiüritusi, treeninglaagreid, väljasõite ja sõpruskohtumisi.

Rene Kask saab teenetemärgi valla ajaloo talletamise eest. Kunagi 1990. aastate alguses kolis Kask Tallinnast Varblasse ning alustas Uue Varbla mõisa taastamist, mida on tehtud väga usinalt. Samuti on loonud ta Uue Varbla mõisa muuseumi, kuhu on kogunud kõik asjad ise. Seal on suurepärane ülevaade valla ajaloost ning palju muudki huvitavat vaatamiseks. Samuti korraldab Rene Kask igal suvel koos abikaasa Ivi Kasega käsitöö- ja omatoodangulaata.

Lääneranna valla teenetemärgi pälvib isik ühe korra väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna heaks. Tunnustused antakse üle veebruaris Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul.