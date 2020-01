Lääneranna noored sportlased alustasid võistlusaastat heade tulemustega

Lääneranna valla koolide sportlased alustasid uut spordiaastat kahe kergejõustikuvõistlusega.

Lihula gümnaasiumi aulas ja koridorides toimus järjekorras juba kolmas noorte kiirjooksuvõistlus. Pärnu kergejõustikuhallis aga TV10 Olümpiastart 49 hooaja II maakondlik etapp.

Mitmekülgne kiirjooksuvõistlus

Lõuna-Läänemaa noorte III kiirjooksuvõistlus tõi Lihula gümnaaisumisse pea 40 noorsportlast Lihula, Metsküla ja Kõmsi koolist. See on kergejõustikuvõistlus, kus noortel tuleb võistlusel läbida kolm kiirjooksudistantsi. Alustatakse 10 meetri jooksuga, kus eesmärgiks on saada pilt noore stardikiirendusest, edasi on sisetingimustes joostav klassikaline 30 meetri jooks. Kolmandaks alaks on joonejooks, kus sportlased peavad olema nii kiired, kui ka vastupidavad. Selline kolme ala kombinatsioon annab küllaltki hea pildi noore spordilapse võimekusest. Kes on kiirem näiteks stardis, ei pruugi olla jälle kõige vastupidavam. Kolme eri jooksumaa kohapunktid liideti ja nii sai seitsmes vanuseklassis näha haaravat võistlust.

Esimest aastat olid võistlustules 5-6aastased lapsed. Tüdrukutest võitis Kõmsi Lasteaia tüdruk Iiris Tein ja poistest Lihula Lasteaia spordipoiss Kristjan Kolotšev. Näiteks 30 meetrit läbis viie aastane Iiris ajaga 8,8 ja kuuene Kristjan 5,9 sekundiga.

Järgmises vanuseklassis, 7-8aastastele lastele oli tüdrukutest kokkuvõttes kõige kiirem Marleen Takk, Lihula gümnaasiumist. Tema jooksis 30 meetrit 6,6 sekundiga ja suutis kuus joont katsudes läbida 36,4 sekundiga.

Poistest pidasid esikohale vägeva duelli kolm klassivenda Lihula Gümnaasiumist. Lõpuks oli Karl-Markus Kärp väledam. Teiseks tõusis Marius Põld ja kolmandaks Rasmus Luist. Kogu esikolmik läbis 30 meetrise sprindi 5,7 sekuniga.

9-10aastaste võistluses läksid esikohad Lihula ja Kõmsi koolidele. Tüdrukutest sai võidu Radele Kanter. Tema oli väga vastupidav, näidates aega 26.6 sekundit. Sellega oleks ta parim olnud ka 11-12- ja 13-14aastaste tüdrukute hulgas.

Poiste võistluse võitis Sten Andre Kukispuu. Kõmsi spordipoisile järgnesid Lihula gümnaasiumi õpilased Henry Kurnim ja Raiko Tšorni. Sten ja Henry näitasid parimat kiirendust, saades ajaks 2,3 sekundit.

Väga huvitav oli võistlus ka 11-12aastaste sportlase hulgas.

Konkurents oli siin vanuseklassis väga suur ja nii tüdrukute, kui poiste kõik alad andsid erinevad võitjad.

Tüdrukutest viis võidu Kõmsi Kooli Elisabeth Kelder. Temal oli kiireim start. 10 meetrit läbis ta 2,2 sekundiga. Teiseks tõusis Karmen Ristikivi ja kolmandaks Lisandra Neeme. Mõlemad sporditüdrukud õpivad Lihula gümnaasiumis. Võitja kooliõde, neljandana lõpetanud Mirell Raja oli kiireim 30 m sprindis, ajaks talle 5,5 sekundit.

Poiste võistluses Läks kolmikvõit Lihula gümnaasiumi. Võistlus oli väga pingeline. Ühepunktiliste vahedega reastusid Kevin-Mart Põldman, Eenok Arpiainen ja Charli Takk. Kevin-Mart sai alavõidu 30 m jooksus, aeg 5,2. Eenok oli vastupidavam, siin talle ajaks 27,9 ja Charli sai kõige kiiremini ära stardipakkudelt – 2,1 sekundit.

13-14aastaste võistlejate hulgas olid esikolmikus nii Lihula, Kõmsi, kui ka Metsküla kooli lapsi. Tüdrukutest läks kaksikvõit Kõmsi kooli. Võitjaks tuli Helena Caroly Kukispuu. Temale kõik kolm alavõitu. Stardis vapustav 2,0 sekundit, 30 m sprindis väga korralik 4,9 ja ta oli ka vastupidavaim, ajaks siin 27,2.

Kai Urb oli kiire stardis 2,2 sekundit ja Meriel Vahula Lihula gümnaasiumist vastupidav joonejooksus.

Poistest käis esikohaheitlus Keiro Ristikivi ja Simo Linno vahel. Lõpuks võit Lihulasse. Keiro parimaks alaks 10 meetri kiirendus, ajaks 2,0. Metsküla algkooli õpilane Simo näitas head vastupidavust joonejooksus.

15-16aastaste neidude võistluses võistlesid sekund-sekundis Lihula gümnaasiumi tüdrukud Marleen Põld ja Kerlin Rüütel. Marleen oli veidi kiirem. Tema suutis kiirendada ajaga 1,9 sekundit, jooksis 30 meetrit 4,9 ja sai vastupidavusjooksus ajaks 24,84. Kerlin sprintis 30 meetrit 5,0 sekundiga.

17-18noormeestest võitis Mehis Taimsaar. 30 meetri sprindis sai ta ajaks 4,5 sekundit.

TV10 Olümpiastardi Pärnu etapil Lihula lasped väga edukad

Pärnus TV10 Olümpiastardi 49 hooaja II maakondlikul etapil võistles kümme Lihula gümnaasiumi sportlast.

Sarja II etapil olid kavas juba väga tehnilised alad. Nii tuli kõikidel võistlejatel läbida 60 meetri tõkkejooks. Noorematel tüdrukutel oli kavas veel kaugus ja vanematel teivashüpe. Vanematel poistel aga kaugushüpe.

Loomulikul jätsid Lihula lapsed oma selle võistluse menüüst teivashüppe kohe kõrvale.Teivashüppe õppimise võimalus puudub ilmselt igas koolis. Seda saab teha ainult vastavatest tingimustes ja kergejõustikuklubide juures.

Tõkkejooksu on Lihula lapsed natukene kooli koridoris harjutanud. On isegi peetud Lihulas noorte selle ala võistlus.

Lapsed võtsid ennast kokku ja olid tehniliste alade võistlusel igati tublid ja seda igal ettevõetud alal.

Nooremas vanusegrupis 11-12aastastele (2008-2009) oli esimeseks alaks kohe 60 meetri tõkkejooks. Kõige paremini läks jooks Lisandra Neemel. Tema püstitas sellel alal 11-12 aastaste tüdrukute Lihula gümnaasiumi rekordi. Uueks rekordiks on 12,14. Sellega oli ta võistlusel seitsmes, jäädes esimesena 0,03 sekundiga finaalist välja. Radele Kanter sai ajaga 12,73 üheksanda, Kertu Kärp 13,15-ga 11., Kirsi Kunz 13,45-ga 12. ja Karmen Ristikivi 13,69-ga 13. koha. Viiest tüdrukust neli püstitasid isiklikud rekordid.

Vanemate tüdrukute, 13-14aastaste grupis oli Helena Klimpuš 60 meetri tõkkejooksus kaheksanda koha omanik.

Samal ajal olid rekordlainel ka meie vanema grupi poisid, 13-14aastased (2006-2007) kaugushüppajad. TV10 võistlusel mullu juba sellel alal medali võitnud Keiro Ristikivi oli sellele lähedal ka nüüd. Sellel hooajal endast aasta vanematega võisteldes tuli uus isiklik rekord 4.55 ja väga tubli neljas koht. Ka Kenneth Lomp ja Timmo Kaasik tegid senised parimad tulemused. Kenneth sai viimase hüppega Timmost mööda – 3.79 andis 13., Timmo hüpatud 3.71 aga 14. koha.

Tublilt hüpapsid ka nooremad tüdrukud. Suurepärase võistluse tegi teistest veel aasta-kaks noorem, üheksa aastane Radele Kanter. Talvel Lihula gümnaasiumi omavanuste kõrgushüpperekordi 1.25-ni viinud sporditüdruk tegi nüüd ka eluvõistluse kaugushüppes. Talle väga suurepärane isiklik rekord 3.74 ja viies koht.

Lisandra Neeme sai parimal katsel kirja 3.52. Talle andis see 11. koha.