Kärdla sadama süüasjas tuli ringkonnakohtus süüdimõistev otsus

Tallinna ringkonna­kohtu kriminaal­ kolleegium tühistas maakohtu varasema otsuse ja mõistis Kärdla sadama kohtuasja viimased allesjäänud kohtualused süüdi, kirjutab Hiiu Leht.

Ehkki prokuratuur süüdistas Raigo Sahtlit ja Urmas Varrist rahapesus ja Tanel Malka sellele kaasaaitamises, leidis ringkonnakohus, et meeste tegevus ei ole selliselt käsitatav. Seetõttu tunnistas kohus mehed süüdi hoopis soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Kohtu selgitusel ei osalenud Sahtel, Varris ja Malk ise otseselt soodustuskelmuses ehk Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse (EAS) petmises, küll aga lõid nad varem kokkuleppemenetluses süüdi mõistetud Hillar Kukele võimaluse EAS-i petmiseks, kirjutab Hiiu Leht.

Mäletatavasti läks sadama eksjuht Kukk prokuratuuriga kokkuleppele. Kohus tunnistas Kuke süüdi pettuse teel soodustuse saamises, ulatuslikus rahapesus ja dokumentide võltsimises ning karistas teda nelja aasta pikkuse tingimisi vangistusega.

„Kuigi Raigo Sahtel mõisteti esitatud süüdistuses jätkuvalt õigeks, on kohus näinud tema süüd kaasaaitamises. Taoline süüdistuse piiridest väljumine paneb kaitsja uude olukorda ning otsustame edasikaebamise 30 päeva jooksul,” ütles Sahtli kaitsja Andres Simson esmaspäeval Hiiu Lehele.

Küll aga on kaebamine ja menetluse jätkamine tema hinnangul vajalik juba ainuüksi õigusselguse huvides. „Tõtt-öelda oli õigeksmõistva otsuse tühistamine mulle üllatuseks,” kommenteeris Tanel Malga kaitsja Raul Ainla, kelle arvates on kogu protsessi käigus menetlusnorme rikutud. „Samuti ei saa mõistlikuks pidada kuue aasta pikkust menetlusaega. Seega kaebame otsuse riigikohtusse kindlasti edasi,” ütles Ainla.

Otsuse plaanib riigikohtusse edasi kaevata ka Varrise kaitsja Margo Põbo.

Ringkonnakohtu eelmise neljapäeva otsus on risti vastupidine Pärnu maakohtu suvisele otsusele, millega mõistis esimese astme kohus Sahtli, Varrise ja Malga ning ettevõtted Seller Hulgi OÜ ja Faasion OÜ õigeks. Kui maakohus leidis, et kuritegude puhul on mõistlik menetlusaeg möödas ja seetõttu tuleb menetlus lõpetada, siis ringkonnakohtu hinnangul ei ole menetluse lõpetamine selliselt põhjendatud. Seetõttu leidiski kohus, et maakohtu otsus tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise osas tühistada, süüdistatavad süüdi tunnistada ning mõista neile rahalised karistused.

Kohus mõistis kõigile kolmele 150 päevamääraga võrdse rahalise karistuse. Kohus karistas Varrist seega 1500-eurose trahviga ja Malka 8000-eurose trahviga, millest tal tuleb otsuse jõustumisel tasuda 1600 eurot. Ülejäänud raha ei pea ta maksma, kui ei pane aastase katseaja jooksul täide uut kuritegu. Sahtel peab kohe maksma 1430 eurot ja ülejäänud 5700 eurot ei pea ta maksma, kui ei soorita aasta jooksul uut kuritegu. Rahalise karistuse said ka kaks kohtu all olnud ettevõtet. Seller Hulgi peab tasuma 3000 eurot, Faasion sai rahalise karistuse tingimisi ning ei pea välja mõistetud 5000 eurot maksma, kui ei sattu järgmise kolme aasta jooksul seadusega pahuksisse. Samas möönis ringkonnakohus, et kriminaalasja menetlus on tõepoolest kaua kestnud.

Ka nõustus kohus, et kuna süüdistatavad on toime pannud üksnes teise astme kuritegusid, on mõistlikku menetlusaega igal juhul ületatud. Küll aga märkis kohus, et kui menetlus ületab mõistlikku menetlusaega, ei tähenda see automaatselt, et kriminaalmenetlus tuleb lõpetada.

Kohus toonitas, et menetluse lõpetamine on põhjendatud siis, kui muud moodused mõistliku menetlusaja ületamise hüvitamiseks ei ole piisavad. „Kohtu hinnangul on praegusel juhul sobiv meede mõistliku menetlusaja ületamise hüvitamiseks karistuse kergendamine,” edastas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ringkonnakohus selgitas, et kuigi kohtu hinnangul ei ole süüdistatavad pannud toime esimese astme kuritegu, on nad pannud toime mitu teise astme kuritegu. Küll aga ei ole süüdistatavate õigust mõistlikule menetlusajale rikutud oluliselt ehk ei ole alust heita riigile ette menetluse põhjendamatut venitamist, vaid menetluse kestuse on tinginud objektiivsed asjaolud.

Prokurör Küllike Kase sõnul on prokuratuuril igal juhul põhjust otsusega rahul olla. „Siiski on ringkonnakohus jäänud prokuratuuriga eri meelt selle osas, millise karistusseadustiku paragrahvi alusel tuleks toime pandud tegusid hinnata. Praegu ei ole prokuratuur veel otsustanud, kas viib vaidluse riigikohtusse,” ütles Kask.

Osalised saavad otsuse edasi riigikohtusse kaevata 30 päeva jooksul.