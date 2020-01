Helena Sõber: Austraalias on kõik kohad põlengutolmu täis

Haapsalust pärit ja üle seitsme aasta Austraalias elanud Helena Sõber ütles, et elab ohutsoonist väljas, Queenslandis Toowoombas, kuid põlengutolmu on kõik kohad täis.

„Meil on kõik hästi ja kodu ei ole ohutsoonis olnud, küll aga tean inimesi ja töökaaslasi, kes pidid evakueeruma ja ainult kõige vajalikumad asjad kaasa võtma,” ütles Sõber. „On küll jube ja eriti kahju on loomadest ja inimestest, kes on põlengute tõttu kodu kaotanud.”

Sõber ütles, et kõige lähem tulekahju oli temast umbes 50 km kaugusel. „Terve linn oli suitsu täis ja päike paistis justkui läbi häguse pilve, kõik oli justkui udupilve sees, nähtavus oli halb,” meenutas Sõber. „Silmad pole väga harjunud ilusa rohelise muruga, kõik on kõrbenud ja kollane.”

Sõber töötab Toowoomba haigla psühhiaatriakliinikus ja ütles, et viimaste kuude jooksul on töö maht kasvanud. „Kahju on vaadata, kuidas sellele kuidagi lõppu ei tule,” ütles Sõber.

Sõber rääkis, et ta aitab teistel põlengute tagajärgedega hakkama saada oma väikeste tegudega – jätab õue veenõusid veepuuduses loomadele ning tööl korraldasid nad korjanduse põlengutes kodud kaotanud inimeste jaoks.