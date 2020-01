Ravimiretsepte saab pikendada ka apteegis

Perearstide ja EMOde koormuse vähendamiseks saab tänasest 17 apteegis üle Eesti pikendada retsepte ka apteekides, nende hulgas Haapsalu Benu apteegis.

Patsientidele tähendab see võimalust saada ravimid kätte ka väljaspool tavapärast arstide tööaega.

Benu apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on huvi märkamatult lõppenud retseptide uuendamise teenuse järele järjest kasvav. „Apteekide roll esmatasandi tervishoius on järjest suurenemas ja kliendid saavad oma lihtsamatele tervisemuredele operatiivselt lahenduse ilma, et nad peaksid broneerima aja perearsti juurde või pöörduma EMO-sse. Soovime teenust võimaldada võimalikult paljudele klientidele, mistõttu laiendasime detsembri algusest retseptipikendamise võimalust ka väljapoole Tallinnat,” sõnas Kelt.

Minudoc OÜ juhatuse liikme Tarmo Pihli sõnul analüüsiti pilootprojekti käigus lisaks patsientide nõudlusele teenuse järele ka seda, kuidas uus süsteem meditsiiniliselt toimib. „Meie eesmärk oli leida tasakaalupunkt retsepti rutiinse pikendamise ning raviplaani sisulise hindamise vahel. See tähendab, et meil oli vaja muuhulgas hinnata, kas digiloost välja loetavad andmed on piisavad retsepti uuendamiseks, millised küsimused tekivad arstidel retsepti pikendamise otsuse langetamisel ja milline on dokumenteerimine tervise infosüsteemis,” selgitas Pihl. Ta lisas, et tagasiside ja soovituste kogumiseks läviti ka erinevate tervishoiusüsteemi osalistega – terviseameti, sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja Eesti perearstide seltsiga.

„Lisaks eristati selgelt toimeained, mille puhul patsient peab ikkagi oma raviarsti poole pöörduma ning teisalt retseptid, mille puhul on apteegist või kaugteenuse kaudu pikendamine võimalik ja mis aitaks leevendada meditsiinisüsteemi koormust laiemalt,” lausus Pihl.

Platvormil osalevatel arstidel on samuti selged tegevusjuhised ja -piirangud, millest teenuse osutamisel lähtutakse. Viimasest Riigikontrolli auditist selgus, et ei ole harvad juhud, kus retsepti uuendamiseks pöördutakse EMO-sse, pikendades nii sealseid ravijärjekordi.

Ravimiretseptide pikendamine toimub apteegis iseteenindusliku kioski vahendusel, kus klient sisestab ekraanile vajaliku info, mis liigub turvalise Minudoc digiplatvormi kaudu süsteemiga liitunud perearstini, kes otsustab pärast patsiendi digiloo ning varasemalt välja kirjutatud retseptidega tutvumist, kas retsepti saab pikendada või ei. Apteegis saab retsepte pikendada kogu apteegi lahtioleku aja jooksul, mis tähendab, et teenus on kättesaadav ka õhtuti, nädalavahetustel ja pühade ajal, mil oma perearsti poole pöörduda pole võimalik. Lisaks saab retsepti uuendada iga päev kl 9-21 Minudoc veebis ning äppides.

Retsepte on võimalik pikendada valitud Benu apteekides Tallinnas, Viimsis ja Jüris, Haapsalus, Võrus, Otepääl, Tartus, Raplas, Kuressaares ning Kohtla-Järvel. Pärnusse ja Narvasse laieneb võimalus jaanuari jooksul.

Minudoc.ee on meditsiinivaldkonna uuenduslik kaugteenus, mis võimaldab kliendil distantsilt saada kvalifitseeritud arstilt ja apteekrilt isikustatud nõu. Kokku on platvormil esindatud 12 eriala ja üle 40 nõustaja – alates apteekritest ja perearstidest ning lõpetades dermatoloogide, psühholoogide ning füsioterapeutidega. Minudoc on Eestis tegutsenud alates oktoobrist 2018 ning selle aja jooksul on platvormilt abi saanud üle tuhande kliendi.