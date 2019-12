Lääne Malevlane: väikese kompanii suur aasta

Tänavune aasta algas Lihula üksikkompaniile tavapäraselt. Aasta esimesel laupäeval tähistasime Lihula mõisa suures saalis üksikkompanii 94. aastapäeva aktuse ja sellele järgnenud pidulik õhtusöögiga Lihula üksikkompanii kodus. Aastapäeva kõnes esitas Lihula üksikkompanii pealik üksikkompaniile väljakutse – kasvada liikmete arvult viie aastaga nii suureks, et Lihula üksikkompanii asemel toimetaks Lihula malevkond.

Suured väljakutsed toovad kaasa ka suuri tegevusi ja 2019. aastale tagasi vaadates võib tunnistada, et sel aastal on palju korda saadetud ja palju on ka veel ees.

Sel aastal viis Lihula üksikkompanii läbi või aitas kaasa 29 üritusele. Suurima osalusega või olulisemateks üritusteks olid jaanuaris toimunud Lihula üksikkompanii aastapäeva tähistamine ja kuu teises pooles üksikkompanii sõjalise väljaõppe õppepäev. Veebruaris oli meil põhjust koguneda Eesti vabariigi aastapäeva tähistamiseks, märtsis toimus järjekordne sõjalise väljaõppe õppepäev ja üksikkompanii üldkoosolek. Aprillis käisime ühiselt Vatla linnamäel talgutöid tegemas. Mais oli aasta jooksul juba kolmandat korda võimalus osaleda üksikkompanii liikmetel kodukandis läbi viidaval sõjalise väljaõppe õppepäeval.

Juunis tähistasime Võidupüha piduliku jalutuskäiguga läbi Lihula ja rivistusega Lihula Vabadussõja mälestussamba juures. Juulis toetasime omalt poolt Põrgupõhja võistluse läbiviimist ja kuu lõpus võis meid näha ja katsuda Lihula kohvikutepäeval. Augusti võtsime veidi rahulikumalt, osalesime väiksematel üritustel ja tegelesime oma patrullvõistluse „Sügistorm“ ettevalmistamisega. Septembris kogunesime lasketiiru, et lihvida ühiselt laskeoskusi ning lõpetasime kuu oma enda patrullvõistluse „Sügistorm“ läbi viimisega.

Oktoobris oli meil privileeg võõrustada kogu kaitseliidu Lääne maleva peret, kui Lihula kultuurimajas tähistati Lääne maleva aastapäeva. Novembris oli viimane üksikkompanii sõjalise väljaõppe õppepäev sel aastal. November lõppes ja detsember algas meie jaoks Orkaaniga, mis seekord möllas meie õuel. Aasta lõppeb Lihula üksikkompaniile jõulude eel meeleoluka üksikkompanii sisese laskevõistlusega.

Liisaks Lihula üksikkompanii oma või meie koduõues toimunud üritustele on üksikkompanii liikmed aktiivselt osalenud ka väljapool koduüksusest toimunud nii väljaõppel kui ka seltskonnaüritustel.

Lihula üksikkompanii juhtimise poolelt võib samuti aasta alguses püstitatud eesmärkide saavutamisega rahul olla. Oleme korrastanud liikmeskonna andmebaasi, saanud kontakti kõikide üksikkompanii liikmetega. Oleme edasi arendanud koostööd naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonnaga ning Lihula üksikkompanii vastutusalal toimetavate noorkotkaste ja kodutütarde rühmadega. Ka naabritega on meil vedanud – Pärnumaa maleva Soontagana malevkond on vastu võtnud meie kutsed ja osalenud Võidupüha tähistamisel Lihulas ning abistanud patrullvõistluse „Sügistorm“ läbi viimisel. Tihedalt teeme koostööd Lääne maleva Haapsalu, Hiiumaa ja Risti malevkondadega.

Kõik see toimetamine on aidanud meil Lihula üksikkompanii sees asjad korras hoida ning sisemist sära ja rahulolu ka väljapoole näidata. Parim tunnustus selleks on aktiivsete Lihula üksikkompanii liikmete rahulolu, passiivsete liikmete aktiveerumine ning uute liikmete liitumine meiega ja nende soov jagada meiega ühiseid eesmärke.

Reimo Reimer

nooremseersant, Lihula üksikkompanii pealik