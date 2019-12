Haapsalu linn meelitab uusi elanikke suure teleriga

Haapsalu linnavalitsus teatas, et alustab 13.detsembrist 31. detsembrini kestvat linnaelanikuks registreerimise kampaaniat, mille raames loositakse välja 65” Ultra HD LED LCD-teler Hisesense.

Loosimises osalevad kampaaniaperioodil end Haapsalu elanikuks registreerinud inimesed, kes on elanike registris ka 10. jaanuaril. Auhinda ei saa välja võtta rahas.

Linn ootab registreerima inimesi, kes pole end Haapsalus elades jõudnud veel linna elanikuks vormistada või on linnaelanikuks registreerimise otsust edasi lükanud.

“Elanikuks registreerimise kampaaniat korraldab Haapsalu linn selleks, et inimestele teadvustada, kui oluline on see, millisesse omavalitsusse nad on sisse kirjutatud. Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade elanikest aitab linnal paremini elukorraldust planeerida. Linna suurimast tuluallikast, üksikisiku tulumaksust, pakutakse teenuseid kõigile linnaelanikele. Samuti kasutatakse üksikisiku tulumaksu tänavate korrashoiuks, valgustuseks ning lasteaedade ja koolide ülalpidamiseks. Suurem maksulaekumine aitab linnal teha ka rohkem investeeringuid elukeskkonna parendamiseks,” seisab Haapsalu linna Facebooki lehel.

Auhind loositakse välja jaanuaris toimuval Haapsalu linnavolikogu istungil. Võit antakse üle veebruaris toimuval Haapsalu linna tunnustamisüritusel „Haapsalu tunnustab”

Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes on end kampaaniaperioodil omavalitsusest välja ja uuesti sisse kirjutanud.

Haapsalu linna elanikuks registreerimiseks tuleb teha järgmist:

*ID-kaardi ja kaardilugeja olemasolul on elukohateate vormi võimalik täita riigiportaalis www.eesti.ee.

*Elanikuks registreerimiseks on vaja täita elukohateate blankett, mis on kättesaadav linna kodulehel ja tuua see linnavalitsuse sekretärile.

*Elukohateate blankett on saadaval ka linnavalitsuses ja täita saab selle kohapeal koos ametniku abiga.

Kaasa on vaja võtta isikut tõendav dokument. Haapsalu linnavalitsus asub aadressil Posti 34.

Väljakirjutust endisest elukohast pole vaja teha. Elukohateate võib saata ka postiga. Posti teel saates tuleb lisada oma isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.

Pereliikmed võivad esitada ühiselukohateate.

Kui esitaja ei ole eluruumi omanik, tuleb elukohateatele võtta ruumi omaniku allkiri nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Kehtiva üürilepingu olemasolul ei ole vaja omaniku nõusolekut, lepingust tehakse linnavalitsuses koopia ja see on sissekirjutamisel piisav õiguslik alus.

Täpsem info kampaania kohta tel 4725345