Taebla uus koolimaja saab jõuluks valmis

Triibulised põrandad, 12 meetri kõrgune aatrium, klaasist trepikäsipuud ja isereguleeruv küttesüsteem pole kaugeltki kõik, millega uus maja üllatab.

„No nii! Nüüd ma näen esimest korda neid lükanduksi,” ütleb Taebla kooli direktor Jaanus Mägi uue koolimaja fuajees. Mägi seisatab rahulolevalt, käed selja peal, ja imetleb uksi.

Rahuloluks on põhjust. Kui Mägi noore mehena 38 aastat tagasi Taeblasse õpetajaks tuli, oli praeguseks vana koolimaja just valmis saanud. See oli tollal üks moodsamaid – puhkeruumidega ainekabinettide vahel, sinikollastes värvides ja ehtsa muruplatsiga fuajees. Vähem kui kuu aja pärast kolib Mägi juba vana mehena koolipere taas Läänemaa kõige moodsamasse kooli – jälle puhkeruumidega kabinettide vahel, aga värvid on lilla-oranž-helesinine ning muru asemel on klaaslaega fuajee, kõrge nagu kirik.

Mägi, Taebla kooli vastne õppejuht Kersti Lõhmus ja ehituse objektijuht Rene Punane tegid Lääne Elule valmivas hoones ringkäigu neljapäeval.

----

Fotod: Urmas Lauri



Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!