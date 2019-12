Ilmaennustused kõiguvad 40 kraadi

Kui kolmapäeval lubas Vene ilmaportaal Gismeteo Eestisse aastavahetuseks 38 kraadi külma, siis tänaseks on venelaste ennustus ligemale 40 kraadi võrra soojemaks pööranud.

Gismeteo kuu aja pikkuses ülevaates oli 4. detsembri pärastlõunal kirjas, et külmem ilm saabub Eestisse jõulude lõpus ning kõige käredamad olud peaksid valitsema aastavahetusel. Haanjas ennustas Vene ilmaportaal ööl vastu 31. detsembrit õhutemperatuuriks –38 kraadi.

“Ei ole ühtegi sellist alust, mis annaks suure usaldusväärsusega tulemuse nii pika aja peale siis Läänemere regioonis,” tõdes riigi ilmateenistuse vanemsünoptik Taimi Paljak. “Põhjapool on arktika, lõunapool soe, 60 laiuskraadi ümber nad kahekesi võitlevad – selle tõttu on siin nii palju mõjureid.”

Eesti ilmateenistuse kodulehel olevas kuuprognoosis on välja toodud paljuaastane keskmine, mille lähedaseks võib ka tänavune detsember kujuneda. “Samal ajal kujuneb see keskmine külma- ja soojalainete lõppkokkuvõttes ning kas jõuludeks satub soojem või külmem periood – seda on praegu veel raske kinnitada,” lausus Paljak. “Arvutusi muidugi tehakse, ta annab küll tulemuse, aga järgmisel päeval võib see muutuda.”

Paljak ütles, et kui detsembri esimesel kahel kolmandikul on tugevas läänevoolus keskmisest soojemad ja tuulisemad ilmad, siis võib loota, et detsembri viimasel kolmandikul on rahulikum ja kargem ilm.

Paljak tõi näiteks pildi ameerika ilmamudeli pikemast õhumasside prognoosist. “Sellest nähtub et ühe ja sama mudeli erinevate arvutuste tulemused perioodi pikenedes kardinaalselt lahknevad, näiteks 20. detsembri äärmused – ühelt arvutuselt soe õhumass temperatuuriga +4.0 kraadi ja teisalt külm õhumass temperatuuriga -11.1 kraadi,” selgitas Paljak.

Pikaajalised prognoosid pakuvad päev-päevalt vaheldusrikkust. Kuid usaldusväärseid andmeid nii kaugele ette koostatud prognoosile pole – selle tõestuseks on ka väga suur hüplikkus. “Nii et oodakem ja laskem end üllatada!” lausus Paljak.

Külmad ilmad Eestis