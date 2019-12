Uuring: kolmandik eestimaalastest tangiks hirmu trotsides eriotstarbelist diislikütust

64 protsenti Eesti elanikest avaldas värskes maksutahte uuringus toetust tervist kahjustavate toodete – näiteks alkoholi ja tubaka – kõrgemale maksustamisele.

Ligi kolmandik ehk 28 protsenti vastanuist tangiks tavalise diislikütuse asemel eriotstarbelist diislikütust, hinnates oma vahelejäämise võimalust väikeseks. Iga kord või sageli oleks valmis seda tegema aga 8 protsenti elanikest.

Alkoholi ja tubaka kõrgemat maksustamist toetas seda täielikult 37 protsenti ning pigem pooldas 27 protsenti Eesti elanikest, samas kui pigem või üldse mitte nõus tervist kahjustavate toodete kõrgema maksustamisega oleks ligi kolmandik, selgus maksu- ja tolliameti (MTA) tellimusel valminud avaliku arvamuse uuringust.

Toetus tervist kahjustavate toodete kõrgemale maksustamisele kasvab koos haridustaseme ja hinnanguga oma majandusliku toimetulekuga rahulolule. Seejuures nõustuvad tervist kahjustavate toodete kõrgema maksustamisega sagedamini alkoholi mitte tarvitavad kui tarvitavad eestimaalased, samuti pooldavad seda rohkem mittesuitsetajad kui suitsetajad.

Kuid salaalkoholi ja -tubakat ostaks vähemalt mõnel korral 43 protsenti Eesti elanikest, kui nad oleksid sagedased tubakatoodete ja alkoholi tarvitajad ning neil avaneks võimalus osta neid tooteid juhututtava kaudu ligi poole odavamalt kui lähimas kaupluses. Iga kord või sageli oleks aga valmis seda tegema 16 protsenti ning harva või üksikutel juhtudel enam kui neljandik eestimaalastest.

72 protsenti Eesti elanikest ei tangiks tavalise diislikütuse asemel eriotstarbelist diislikütust mitte kunagi isegi teades, et see on tavalisest diislist odavam ja hinnates oma vahelejäämise võimalust väikeseks. Iga kord või sageli oleks valmis seda tegema aga 8 protsenti elanikest.

Madalamat sissetulekut teenivate inimeste väiksemat maksukoormust toetab valdav enamik Eesti elanikke, sealjuures pooled on sellega täiesti nõus ning vastuseis on kahanenud aastaga 12 protsendile.

Toetus kõrgema sissetulekuga inimeste suuremale maksukoormusele on samas tagasihoidlikum – täiesti või pigem pooldaval seisukohal on ligi kaks kolmandikku ning vastu on veidi alla 30 protsendi Eesti elanikest.

Ühtlasi on 56 protsenti Eesti elanikest täiesti või pigem veendunud, et enamik inimesi tasub makse hirmust, viiendik ei ole aga sellega pigem ning 7 protsenti üldse nõus.

Uuringus osales 1200 juhuvalimi teel leitud vastajat vanuses 15–74 eluaastat, keda küsitleti tänavu augustis ja septembris. Uuringut viidi läbi teist aastat järjest.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksukäitumise, MTA tegevuse, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi osas.