Alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud

Maanteeamet tuletab meelde, et talverehve on Eestis kohustuslik kasutada 1. detsembrist kuni 1. märtsini.

Naastudeta talverehvide ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et nende mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit, soovitatavalt vähemalt neli-viis millimeetrit.

„Ehkki sügisel ei ole olnud eriti muutlikke ilmaolusid, ei jää tali kunagi taevasse. Praegu on viimane aeg rehvid ära vahetada, et talvisteks teeoludeks valmis olla. Õnnetusi on võimalik ennetada, kui oskame ohte ette näha ja õigeaegselt reageerida. Keerulistes ilmaoludes toimetulekuks on õige rehvi ja kiiruse valik olulisemaid tegureid,“ sõnas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Mõistlik ei ole kasutada rehve, mis on vanemad kui kaheksa kuni kümme aastat, sest rehvi omadused ajas halvenevad ning teatud hetkest ei ole nende omadused enam piisavad ohutuks liikluses osalemiseks.

Tuleb mõelda ka sellele, et ainult rehvivahetusest ei piisa. „Talve ja rehvide puhul tuleb arvestada, et ainult rehv ei hoia autot teel. Seda teeb ikkagi juht,“ sõnas maanteeameti liiklusekspert Villu Vane. „Kõige olulisem on muuta oma sõidustiili ja olla valmis libeduseks. Hoiduda tuleb äkilistest manöövritest, hoida suuremat pikivahet ja jälgida teeolusid ning libeduse puhul vähendada kiirust,“ lisas ta.

Enne sõidu alustamist saab teeoludega Eesti eri piirkondades tutvuda läbi teeilmajaamade ja teekaamerate veebilehel tarktee.ee.