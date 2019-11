Lääne-Nigula vallavolikogu kehtestas 21. novembril 2019 määrusega nr 28 valla lasteaedades uued vanema poolt kaetava osa määrad

Osalustasu määr ühe lapse kohta on 10% töötasu alammäärast kuus.

Kui lapse ja vähemalt ühe vanema või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vald, siis kehtivad alljärgnevad soodustasud.

– 5% töötasu alammääralt kuus, kui lasteaias käib üks laps;

– kui ühest perest käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest 50% nimetatud summast;

– kui ühest perest käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

Ühinemisjärgsel üleminekuperioodil (kuni 31.12.2021) kehtivad soodusosalustasude määrades lisaks järgmised erisused:

– Noarootsi kooli lasteaiarühmas 10 eurot, kui ühest perest käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest 5 eurot;

– Kullamaa lasteaias ja Martna lasteaias 18 eurot, kui ühest perest käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest 9 eurot;

Eelnimetatud soodustuse saamiseks avaldust esitama ei pea.

Uued määrad hakkavad kehtima 1.01.2020.

