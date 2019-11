Detailplaneeringu teade

Haapsalu linnavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 960 algatati Haapsalus Uuemõisa alevikus Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneering ning kinnitati lähteseisukohad.

Planeeritav ala suurus on u 30 000 m². Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piiride muutmine ja määrata Masti tn 7 krundile tingimused ja ehitusõigus kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovarustuse, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kooli tarbeks ja avalikuks kasutuseks kavandatav jalgpallihall on kavas planeerida muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Planeeringule koostatakse muinsuskaitse eritingimused.

Jalgpalliväljakule-hallile planeeritav maa-ala on Ridala üldplaneeringu alusel maakasutuse juhtfunktsiooniga üldkasutatav ala, mis on ette nähtud üldkasutatavate hoonete ja seda teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Algatatud detailplaneering vastab

Ridala valla üldplaneeringule.

Haapsalu linnavalitsus