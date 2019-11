Aidi Vallik: turbamängud

Paljudele aiapidajatele meeldivad rododendronid ehk rodod. Mõnele meeldivad need isegi sedavõrd, et otsustatakse neid istutada rohkem kui paar-kolm või hakatakse lausa kollektsioneerima. Sellisel juhul veab, kui aed asub hapu mullaga kohas, vana männimetsa all või rabaserval, sest rodo vajab elu ja tervise juures olemiseks happelise reaktsiooniga õhurikast pinnast. Aga kui ei ole nii, kui aed asub leeliselistel muldadel, näiteks paesel pinnasel, tekib vajadus sinna omaette väike turbaaed või turbapeenar rajada.

Ka see on üks eritüübilisi kasvukeskkondi ja selle rajamiseks on eriti põhjust siis, kui peale uhkete rodode tahetakse kätt proovida veel teistegi huvitavate happelembeliste taimedega nagu ilusad ja õrnad küüvitsad, kalmiad, eerikad, kanarbikud või kasulikud jõhvikad, pohlad, kännas- ja muud mustikad.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!